Исследование: собаки гораздо умнее, чем мы думаем

Учёные обнаружили, что домашние собаки способны на гораздо большее, чем просто усваивать команды вроде “фу”, “сидеть” и “рядом”. Они также умеют запоминать недавние события и повторять свои действия по команде.

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Одна из авторов исследования Элисон Скейгел считает, что новое открытие может полностью перевернуть наше восприятие пушистых друзей.

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“Это первое доказательство того, что у собак есть склонность к абстрактной концептуализации”, — говорит девушка.

Что же это такое? Дело в том, что сознание людей и некоторых видов животных во многом отличает от других склонность к абстрактным понятиям. При выборе собственных действий и принятии решений мы руководствуемся внутренним опытом и эмоциями, а не только выученными стереотипами или конкретными внешними обстоятельствами. Эта способность полноценно осмысливать своё прошлое и повторять недавние действия ранее была доказана у дельфинов. Новое исследование стало первым научным трудом, доказывающим наличие подобного потенциала у собак.

В рамках эксперимента, команда Скейгел обучила группу собак основным командам таким, как “крутись” и “лежать”. Затем они объяснили животным новый сигнал, состоящий из жеста рукой и устного побуждения к повторению действия. Далее они продолжали вводить новые движения в процесс обучения, а после каждого из них использовали одну и ту же команду, чтобы повторить действие.

“В конце концов, собаки поняли, что этот знак относится к любому последнему действию. И что им просто нужно повторить то, что они только что выполнили”, — рассказывает специалист.

Самое интересное, что четверолапые могут не только повторять человеческие команды, но и запоминать движения, которые они придумали самостоятельно. Это важное открытие! Учёные поясняют — например, если собака просто подошла к стулу и поставила на него передние лапки, после она может вспомнить это действие, оценить его и выполнить ещё раз.

“Насколько я знаю, эту способность ранее учёные доказывали только у дельфинов. Сама идея того, что животные могут каким-то образом воспроизводить свой опыт, представляет для нас большой интерес. Я думаю, что эта работа вносит значимый вклад”, — комментирует Колин Аллен, профессор Питтсбургского университета, который не принимал участия в исследовании.

Ещё один вывод — возможность собак рефлексировать на тему своих последних действий не зависит от возраста. Во время эксперимента собака, которой было 8 лет, показала результаты ничуть не хуже своих более юных собратьев.

Эта работа свидетельствует о том, что наши домашние питомцы обладают способностью к комплексному мышлению. Учёные считают, что их можно научить реагировать на внешние сигналы в зависимости от ситуации.