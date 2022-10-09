Какие фразы выдают телефонных мошенников

Мошенники регулярно используют новостные поводы, чтобы выманить у доверчивых россиян их сбережения. Есть несколько ключевых фраз, по которым можно определить, что с вами разговаривает аферист, а не сотрудник банка или полиции.

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В последнее время люди делятся в Сети историями о том, как им позвонила женщина и представилась офицером полиции. По ее легенде, она расследует дело о сотрудниках банка, которые хотят украсть деньги у потенциальной жертвы. После собеседница просит назвать данные карты и запугивает статьей Уголовного кодекса о неразглашении данных предварительного расследования.

Эксперт по информационной безопасности Юрий Другач объяснил, что эта старая схема, но под новым соусом. Раньше людям говорили, что их деньги пытались снять в другом банке, и просили назвать личные данные. Сейчас мошенники могут отфильтровать платежеспособную аудиторию даже по данным сервисов доставки. Аферисты основываются на количестве сделанных заказов, вычисляя будущих жертв.

Психолог Марсель Сультеев объяснил, почему люди становятся менее внимательными, когда речь заходит о деньгах. Все дело в том, что мысли о них вызывают выброс гормонов счастья. Эти гормоны в свою очередь блокируют критическое мышление, и человек легко ведется на уловки аферистов, сообщает «Вечерняя Москва».

Юрий Другач назвал фразы, после которых надо немедленно заканчивать разговор, так как мошенники их используют для усыпления бдительности и манипуляции жертвой.

«Услышали слова «деньги», «пароль», «СМС» – сразу прощайтесь с позвонившим! Потом зайдите на официальный сайт организации, сотрудником которой вам представились, позвоните и уточните, действительно ли вам звонил их сотрудник», – объяснил эксперт.