Что предрекли России православные старцы

Православные старцы испокон веков считались в России настоящими провидцами. К их словам прислушивались, а предсказания тщательно записывались. Оставили они пророчества и на XXI век. Все мудрецы предсказывали России в этом веке серьезные испытания.
Православный грек Аристоклий в начале XX века предсказал России в грядущие века величество. Однако перед этим страна должна будет пройти через ряд сложных испытаний.
«Все народы бросят Россию, откажутся от нее все державы. Начнутся в них беспорядки, но того бояться не надо. Явит Господь милость свою над Россией, и воссияет над ней крест Христов», – уверял старец.
По его словам, Россия станет «маяком» для всех народов мира и займет в нем главенствующее место.
Живший в XVIII веке Святой Косма Этолийский предупреждал о развращении христианских народов. Кроме того, в XXI веке миру предстоит пережить новое переселение народов. Не обойдут стороной эти процессы и Россию, однако она сможет сохранить себя.
О чудесном видении рассказывал старец иеромонах Нектарий Оптинский. Ясновидящий предвидел две мировые войны и даже падение коммунизма. По словам провидца, сакральной датой для России станет 2022 год. Он уверял, что русскому народу не стоит бояться этого времени, ведь в будущем страну ждет истинное величие, передает портал «Блокнот».
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что святая провидица Матрона Московская оставила предсказание на 2022 год. Ясновидящая предупреждала, что особенно тяжелым для россиян будет конец года.
Православные старцы испокон веков считались в России настоящими провидцами. К их словам прислушивались, а предсказания тщательно записывались. Оставили они пророчества и на XXI век. Все мудрецы предсказывали России в этом веке серьезные испытания.
Православный грек Аристоклий в начале XX века предсказал России в грядущие века величество. Однако перед этим страна должна будет пройти через ряд сложных испытаний.
«Все народы бросят Россию, откажутся от нее все державы. Начнутся в них беспорядки, но того бояться не надо. Явит Господь милость свою над Россией, и воссияет над ней крест Христов», – уверял старец.
По его словам, Россия станет «маяком» для всех народов мира и займет в нем главенствующее место.
Живший в XVIII веке Святой Косма Этолийский предупреждал о развращении христианских народов. Кроме того, в XXI веке миру предстоит пережить новое переселение народов. Не обойдут стороной эти процессы и Россию, однако она сможет сохранить себя.
О чудесном видении рассказывал старец иеромонах Нектарий Оптинский. Ясновидящий предвидел две мировые войны и даже падение коммунизма. По словам провидца, сакральной датой для России станет 2022 год. Он уверял, что русскому народу не стоит бояться этого времени, ведь в будущем страну ждет истинное величие, передает портал «Блокнот».
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что святая провидица Матрона Московская оставила предсказание на 2022 год. Ясновидящая предупреждала, что особенно тяжелым для россиян будет конец года.