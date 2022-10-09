Что предрекли России православные старцы

Православные старцы испокон веков считались в России настоящими провидцами. К их словам прислушивались, а предсказания тщательно записывались. Оставили они пророчества и на XXI век. Все мудрецы предсказывали России в этом веке серьезные испытания.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Православный грек Аристоклий в начале XX века предсказал России в грядущие века величество. Однако перед этим страна должна будет пройти через ряд сложных испытаний.

«Все народы бросят Россию, откажутся от нее все державы. Начнутся в них беспорядки, но того бояться не надо. Явит Господь милость свою над Россией, и воссияет над ней крест Христов», – уверял старец.

По его словам, Россия станет «маяком» для всех народов мира и займет в нем главенствующее место.

Живший в XVIII веке Святой Косма Этолийский предупреждал о развращении христианских народов. Кроме того, в XXI веке миру предстоит пережить новое переселение народов. Не обойдут стороной эти процессы и Россию, однако она сможет сохранить себя.

О чудесном видении рассказывал старец иеромонах Нектарий Оптинский. Ясновидящий предвидел две мировые войны и даже падение коммунизма. По словам провидца, сакральной датой для России станет 2022 год. Он уверял, что русскому народу не стоит бояться этого времени, ведь в будущем страну ждет истинное величие, передает портал «Блокнот».