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2 часа назад

Скончалась старейшая собака на планете

Gismeteo

В американском штате Южная Каролина в 22 года скончалась самая пожилая собака из официально признанных в таком статусе на планете. Это была самка той-фокстерьера, ее звали Пебблс.

Скончалась старейшая собака на планете
Фото: GismeteoGismeteo

Собака появилась на свет весной 2000-го на Лонг-Айленде. Поначалу ее будущие владельцы собирались обзавестись крупным питомцем, однако Пебблс их очаровала. За 22 года дама обзавелась 32 щенками, их отцом был кобель Рокки. Последний ушел в мир иной, когда ему было 16 лет.

По мнению хозяев Пебблс, она прожила столь долго потому, что была всегда окружена любовью и вниманием. С 2012 года Пебблс стали кормить кошачьим кормом, таким образом животное стало потреблять больше белков, и это тоже позитивно повлияло на ее здоровье.

Невзирая на сбалансированный рацион, иногда Пебблс баловали различными лакомствами, к примеру, ребрами.

Среди увлечений рекордсменки хозяева также особенно отмечают любовь к летним прогулкам и музыкальному стилю кантри.

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