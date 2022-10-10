Скончалась старейшая собака на планете

В американском штате Южная Каролина в 22 года скончалась самая пожилая собака из официально признанных в таком статусе на планете. Это была самка той-фокстерьера, ее звали Пебблс.

Фото: Gismeteo Gismeteo

Собака появилась на свет весной 2000-го на Лонг-Айленде. Поначалу ее будущие владельцы собирались обзавестись крупным питомцем, однако Пебблс их очаровала. За 22 года дама обзавелась 32 щенками, их отцом был кобель Рокки. Последний ушел в мир иной, когда ему было 16 лет.

По мнению хозяев Пебблс, она прожила столь долго потому, что была всегда окружена любовью и вниманием. С 2012 года Пебблс стали кормить кошачьим кормом, таким образом животное стало потреблять больше белков, и это тоже позитивно повлияло на ее здоровье.

Невзирая на сбалансированный рацион, иногда Пебблс баловали различными лакомствами, к примеру, ребрами.