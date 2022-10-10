Студентка оригинально отомстила соседке по общежитию

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как несколько лет назад оригинально отомстила соседке по общежитию, которая однажды отказалась помочь ей. Рассказчица призналась, что не дала девушке зарядное устройство, когда той нужно было готовиться к экзамену. Свой поступок она объяснила тем, что за несколько дней до этого соседка не поделилась с ней обезболивающим.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

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Автор поста рассказала, что несколько лет назад, когда училась в колледже, жила в общежитие со своей сестрой. У них были хорошие с соседками, пока между ними не произошел конфликт. Причина заключалась в том, что соседки брали без спроса их одежду и посуду, а затем не возвращали вещи. Героиня истории уточнила, что не принимала непосредственного участия в ссоре с соседками, однако после нее их отношения накалились.

Через несколько дней после конфликта у рассказчицы сильно разболелся зуб. Студентка не могла купить обезболивающее, потому что все аптеки были закрыты, и обратился за помощью к соседке. Однако та сказала, что у нее действительно есть нужные героине истории таблетки, но добавила, что не намерена давать их сестре своей обидчицы. Автору поста пришлось терпеть боль всю ночь. Девушка призналась, что была ошарашена мелочностью соседки.

Спустя еще несколько дней онауслышала внезапный ночной звонок в дверь.

«Я открыла, а на пороге стояла та же девушка, которая несколько дней назад отказалась дать мне обезболивающее, за исключением того, что на этот раз она выглядела не язвительной, а расстроенной», — вспомнила героиня истории.

Соседка сообщила, что ее зарядное устройство сломалось, поэтому она не сможет подготовиться к утреннему экзамену, и попросила рассказчицу дать ей на время ее блок питания. «Нет, извини, я прямо сейчас использую его», — ответила автор поста и захлопнула дверь перед соседкой.

Девушка добавила, что считает этот поступок самым мелочным из всех, которые она совершала в своей жизни. Тем не менее она уточнила, что не ненавидит себя за то, что сделала много лет назад.