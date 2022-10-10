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37 минут назад

День Савватия Пчельника: что нельзя делать 10 октября

Мира Маркина

Православная церковь 10 октября чтит память святого Савватия Соловецкого. В народном календаре этот день назвали днем Савватия Пчельника – люди молились святому о сохранении пчел, которые могли обеспечивать пчеловодам хороший доход.

День Савватия Пчельника: что нельзя делать 10 октября
Фото: UnsplashUnsplash

10 октября запрещалось брать и давать деньги в долг, в противном случае можно было оказаться в крайне плохом финансовом положении. Также не стоило менять внешний вид волос: не стричь и не красить в другой цвет. Тому, кто решит отправиться на Савватия Пчельника в лес, по поверью, трудно было бы найти дорогу домой. Помимо вышеперечисленного, считалось, что в такой день нельзя долго спать, иначе можно обрести бессонницу.

Погодные приметы

  • Солнечная и безветренная погода в этот день сулит долгую осень.
  • Резкое похолодание и пасмурная погода 10 октября говорят о том, что холода затянутся.
  • Южный ветер сегодня обещает мягкую зиму, северный – суровую.
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