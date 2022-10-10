День Савватия Пчельника: что нельзя делать 10 октября

10 октября запрещалось брать и давать деньги в долг, в противном случае можно было оказаться в крайне плохом финансовом положении. Также не стоило менять внешний вид волос: не стричь и не красить в другой цвет. Тому, кто решит отправиться на Савватия Пчельника в лес, по поверью, трудно было бы найти дорогу домой. Помимо вышеперечисленного, считалось, что в такой день нельзя долго спать, иначе можно обрести бессонницу.