В США проходят выборы самого жирного медведя

Национальный заповедник «Катмай» (Аляска, США) вновь приковал к себе внимание «медведолюбов». Там вновь выбирают самого упитанного мишку в рамках ежегодного конкурса «Неделя жирного медведя».

Фото: Gismeteo Gismeteo

При подготовке к состязаниям номинанты в течение месяцев набирали жир, при этом основу их рациона составляла красная рыба, обитающая в р. Брукс.

На первом этапе конкурса открыто онлайн-голосование, по результатам которого будут определены участники следующего тура. До этого пользователям также предложили выбрать наиболее упитанного медвежонка. Теперь пришел черед определять наиболее толстое взрослое животное.