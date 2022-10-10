В США проходят выборы самого жирного медведя

Национальный заповедник «Катмай» (Аляска, США) вновь приковал к себе внимание «медведолюбов». Там вновь выбирают самого упитанного мишку в рамках ежегодного конкурса «Неделя жирного медведя».
При подготовке к состязаниям номинанты в течение месяцев набирали жир, при этом основу их рациона составляла красная рыба, обитающая в р. Брукс.
На первом этапе конкурса открыто онлайн-голосование, по результатам которого будут определены участники следующего тура. До этого пользователям также предложили выбрать наиболее упитанного медвежонка. Теперь пришел черед определять наиболее толстое взрослое животное.
Итоги состязания будут объявлены 11 октября.Также СМИ сообщали, что в зоопарке Окленда в Калифорнии животным стали делать прививки от коронавируса. Приоритетно вакцинацию проходят горные львы, хорьки, тигры, гризли и черные медведи.