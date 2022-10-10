Почему первые пушки назывались «тюфяками»

Артиллерия – бог войны. Так говорят в армии, а там-то уж знают в этом толк. Пушки в России появились практически одновременно со всей Европой, а на протяжении веков русская артиллерия не раз доказывала своё превосходство над вражеской. А начался системный подход к этому делу 445 лет назад с учреждением 10 октября 1577 года Пушечного приказа.

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Россия никогда не отставала от ведущих стран в этом деле и первые пушки появились тут еще при Дмитрии Донском, одновременно с остальной Европой. Уже в 1382 году при осаде Москвы ханом Тохтамышем с московских стен вовсю стреляла артиллерия и считается, что именно она не позволила взять город при прямой осаде – это удалось только хитростью.

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У Руси были твердые связи со всей остальной Европой и сведения обо всех новинках поступали довольно быстро. Но вот пушки сюда пришли, скорее всего, с Востока. Что, впрочем, не удивительно – изобрели их китайцы и еще до монгольского нашествия. Впрочем, пушкой назвать ту деревянную конструкцию сложно, она и именовалась «бамбуковым копьем».

Монголы их видели, но особого значения не придали, поскольку метательные орудия, катапульты и баллисты на тот момент были точнее и надежнее. Китай действительно многое что придумал, но вот найти применение этим изобретениям смогли только европейцы. Пушка стала эффективной только с изобретением мелкозернистого пороха. И если она попала в Европу из Китая по Шелковому пути, то и потом начала обратный путь в модернизированном виде.

Поэтому не удивительно, что при походе Дмитрия Донского на Волжскую Булгарию в 1376 году, те, обороняясь, уже применяли пушки. И Русь, и Булгария, в то время входили в состав Золотой Орды, но средневековые феодальные войны никто не отменял. Русские тогда победили, пушки на них страха не нагнали, что говорит о возможном знакомстве с ними ранее.

Гораздо больше паники посеяли боевые верблюды, да и то не среди людей – их лошади до смерти перепугались. Вот тогда, после победы, и были сняты со стен Булгара пушки, привезены в Москву и установлены там. Только назывались они тогда «тюфяками», от тюркского «тюфнек» — ружье. Военные историки склонны считать, что пушками на Руси в то время именовали обычные метательные орудия, а название к огнестрельным перешло по мере вытеснения их. Были и немецкие пушки, они назывались «арматами» — от латинского «оружие».

Вскоре, уже в том же XIV веке, начинают делать орудия и на Руси. Но это было кустарное производство, пушки изготавливались из кованного железа, а не литьем. В качестве заряда использовали куски железа или обтесанные камни. И только со второй половины XV века осваивается литье.

Системную организацию пушечного дела связывают с итальянским архитектором и инженером Аристотелем Феорованти, которого великий князь Иван III пригласил в Москву для строительства Успенского собора. Поскольку познания у него были обширные, то воспользовались и ими. По просьбе великого князя он создает так называемые «пушечные избы» — мастерские по изготовлению пушек. Но были и собственные литейные мастера, имя одного из самых известных история сохранила – Яков. Так что Феорованти было с кем работать.

Сам Иван III уделял огромное значение развитию горнорудного и литейного дела, активно привлекал мастеров, во всех крупных городах были организованы оружейные мастерские.

Первая централизованная мастерская, «пушечная изба», была заложена в Москве еще в 1475 году. А уже при его сыне Василии III, в 1520–1530 годы появляется и Пушечный двор.

Вначале он был у Китай-города, а потом перенесен ближе к реке Неглинной. Память о нем сохранилась до сих пор, в Москве есть Пушечная улица в районе Лубянки и Кузнецкого моста. Это была полноценная мануфактура – предприятие передового типа того времени.

Орудия созданные там славились на весь мир. Они отличались изяществом и красотой отделки, каждое изготавливалось индивидуально. При этом были очень надежные, точные в стрельбе. Наверное, именно тогда появилась распространенная впоследствии в России традиция давать наиболее выдающимся пушкам собственные имена – «Волк», «Медведь», «Инрог». Изготавливались пушки разного типа, которые были на тот момент известны – огромные осадные, полковые, которые называли «соколиками», скорострельные орудия «органы» и «батарейки». Делали даже «гауфицы» — так тогда гаубицы называли.

Царь Иван IV Грозный в первой половине своего царствования провел ряд важных и весьма успешных реформ, в том числе и в военной сфере. Это позволило одержать несколько блестящих побед и присоединить к России остававшиеся осколки Золотой Орды, а также вести весьма успешную Ливонскую войну.

Были созданы Приказы по различным отраслям, которые выполняли функции современных министерств. Среди прочих – и Пушечный приказ 10 октября 1577 года. В его ведение были переданы все пушечные избы и пушечный двор, а также гранатный двор и казенные (государственные) пороховые мельницы. Пушечный приказ также ведал всеми крепостями и оборонительными укреплениями в стране. Возглавлял его боярин, а иногда и окольничий.