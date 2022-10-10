Самые жуткие находки сотрудников клининга при уборке квартир

Жизнь в ритме большого города так изматывает, что порой не остается времени даже на элементарную уборку квартиры. Именно по этой причине клининговые компании так популярны в мегаполисах. Однако мало кто представляет себе, с какими «сюрпризами» порой сталкиваются сотрудники этих фирм, наводя порядок в чужих квартирах. «Вечерняя Москва» пообщалась с представителем этой индустрии и узнала, сколько неприятных неожиданностей может подстерегать в обычных на первый взгляд жилищах.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Сотрудница одной из столичных клининговых компаний Ольга Малашкова рассказала жуткие случаи из своей практики работы в индустрии «чистоты».

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Однажды в их компанию обратилась пара, которая указала в анкете, что им срочно нужна генеральная уборка.

— На первый взгляд это была вполне обычная квартира в районе Ховрино. С красивой мебелью, даже дизайнерским ремонтом. Хозяева — молодые бизнесмены и, судя по всему, особо не любят заморачиваться с уборкой. Однако, когда я взялась за работу и оценила объемы, сложилось впечатление, что они десять лет не убирали и не мыли ничего в своем доме.

Пыль, по словам Ольги, была абсолютно везде.

— Описать эту квартиру без мата просто невозможно, — продолжила собеседница «ВМ». — Никогда не забуду чудовищный момент, когда после влажной уборки я решила почистить мебель и обнаружила, что из щели между половинками дивана торчит непонятный кусок прозрачного резинового предмета.

Когда Ольга вытащила его, то с ужасом поняла, что держит в руке несколько использованных средств контрацепции:

— Как хорошо, что я была в перчатках. У меня возник рвотный рефлекс. В такие моменты сложно сдерживать себя и оставаться профессионалом. Никогда раньше я не испытывала такого омерзения. Руководство в курсе, что нам часто попадаются очень захламленные и сложные квартиры, но здесь совпало все — и загрязненность, и антисанитария, еще и такой сюрприз.

Однако, как призналась Ольга, с ее коллегами происходили более неприятные ситуации:

— Моя бывшая коллега, перешедшая в другое клининговое агентство, тоже сталкивалась со случаями, когда приходилось испытывать испанский стыд за хозяев. Она убиралась в доме довольно пожилых людей и, когда решила приподнять матрас, чтобы убрать пыль с внутренней поверхности кровати, наткнулась на засохшие остатки чьих-то экскрементов.

Когда выяснилось, что у хозяев имеются два кота и пес, которых на момент уборки в доме не было, знакомая Ольги выдохнула.

По словам собеседницы «ВМ», в работе эксперта из сферы чистоты самое сложное — сохранить хорошие отношения с клиентами-грязнулями:

— Так и хочется им высказать все, что думаешь о них, но нельзя. Обиднее всего, что именно такие личности потом при оценивании твоей работы снижают баллы, чтобы в следующий раз при заказе получить скидку.