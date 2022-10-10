Женщина нашла пропавшую кошку спустя 9 лет на другом конце страны

У жительницы Калифорнии Сьюзен Мур вдруг зазвонил телефон. Незнакомый мужчина сообщил, что нашлась ее кошка. Так, ей звонил сотрудник приюта в городе Хейден, Айдахо, за 1,6 километров от дома Сьюзен. Кошку нашли на улице и доставили в приют.

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Женщина была в замешательстве, потому как кошку не теряла. И только позже она поняла, что мужчина нашел ее кошку, пропавшую аж 9 лет назад.

Оказалось, что личность хозяйки восстановили с помощью чипа, в котором хранилась информация о Сьюзен и ее номер телефона.

Женщина была ошеломлена внезапной новостью. Однако она согласилась отдать кошку одной из сотрудниц приюта, потому как, по ее мнению, скорее всего кошка ее бы не узнала.