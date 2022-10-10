Женщина нашла пропавшую кошку спустя 9 лет на другом конце страны

У жительницы Калифорнии Сьюзен Мур вдруг зазвонил телефон. Незнакомый мужчина сообщил, что нашлась ее кошка. Так, ей звонил сотрудник приюта в городе Хейден, Айдахо, за 1,6 километров от дома Сьюзен. Кошку нашли на улице и доставили в приют.
Женщина была в замешательстве, потому как кошку не теряла. И только позже она поняла, что мужчина нашел ее кошку, пропавшую аж 9 лет назад.
Оказалось, что личность хозяйки восстановили с помощью чипа, в котором хранилась информация о Сьюзен и ее номер телефона.
Женщина была ошеломлена внезапной новостью. Однако она согласилась отдать кошку одной из сотрудниц приюта, потому как, по ее мнению, скорее всего кошка ее бы не узнала.
Ранее мы писали о чудесном возвращении кошки домой.