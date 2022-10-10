Кто такие Никсы и почему их боятся в скандинавских странах

Никсы (или некки) — духи воды, встречающиеся в мифологии Норвегии, Дании, Швеции и Германии. Однако даже сегодня некоторые жители этих стран верят, что коварные водяные, истории о которых превратились в страшные городские легенды, обитают в водоемах и охотятся на людей и животных. Что известно об этих существах, читайте в материале «Рамблера».

Фото: John William Waterhouse John William Waterhouse

Считается, что эти мифологические духи воды завлекают людей невероятно красивой музыкой — они могут петь, играть на разных музыкальных инструментах и даже насвистывать определенные мелодии, которые манят человека к воде. В момент, когда жертва оказывается в непосредственной близости от места обитания существ, никсы убивают ее и утаскивают тело на дно водоема. Местные жители верят, что эти существа особенно опасны для некрещенных детей и беременных женщин.