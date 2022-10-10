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2 часа назад

Кто такие Никсы и почему их боятся в скандинавских странах

Мира Маркина

Никсы (или некки) — духи воды, встречающиеся в мифологии Норвегии, Дании, Швеции и Германии. Однако даже сегодня некоторые жители этих стран верят, что коварные водяные, истории о которых превратились в страшные городские легенды, обитают в водоемах и охотятся на людей и животных. Что известно об этих существах, читайте в материале «Рамблера».

Кто такие Никсы и почему их боятся в скандинавских странах
Фото: John William WaterhouseJohn William Waterhouse

Считается, что эти мифологические духи воды завлекают людей невероятно красивой музыкой — они могут петь, играть на разных музыкальных инструментах и даже насвистывать определенные мелодии, которые манят человека к воде. В момент, когда жертва оказывается в непосредственной близости от места обитания существ, никсы убивают ее и утаскивают тело на дно водоема. Местные жители верят, что эти существа особенно опасны для некрещенных детей и беременных женщин.

Духи воды описываются как печальные люди, живущие в одиночестве и жалующиеся на то, что они не могут попасть на небеса. Самыми ранними свидетельствами о никсах были сирены из эпоса Гомера «Одиссея», в которой Одиссей пытался предотвратить действие губительной песни этих существ.

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