Почему в день Феофана Милостивого нужно проявить добро и щедрость

В этот день старались не причинять никому вреда: считалось, что зло непременно вернется бумерангом.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Ни в коем случае нельзя подбирать деньги с пола - это приведет к серьезным финансовым проблемам. Не стоит давать деньги взаймы, поскольку так можно расстаться со своим собственным счастьем.

На Феофана также лучше не злоупотреблять алкоголем, не нужно ругаться и ссориться; конфликт может оказаться долгим. 12 октября лучше никому не рассказывать о своих планах на будущее, иначе их не получится воплотить в жизнь.

На Феофана нужно проявить добро и щедрость. Хорошие поступки будут щедро вознаграждены.