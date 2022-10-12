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2 часа назад

Почему в день Феофана Милостивого нужно проявить добро и щедрость

Крестьянская жизньиещё 1

В этот день старались не причинять никому вреда: считалось, что зло непременно вернется бумерангом.

Почему в день Феофана Милостивого нужно проявить добро и щедрость
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Ни в коем случае нельзя подбирать деньги с пола - это приведет к серьезным финансовым проблемам. Не стоит давать деньги взаймы, поскольку так можно расстаться со своим собственным счастьем.

На Феофана также лучше не злоупотреблять алкоголем, не нужно ругаться и ссориться; конфликт может оказаться долгим. 12 октября лучше никому не рассказывать о своих планах на будущее, иначе их не получится воплотить в жизнь.

На Феофана нужно проявить добро и щедрость. Хорошие поступки будут щедро вознаграждены.

Если 12 октября туман стоит, то остаток осени будет сухим и теплым. Если ветер к вечеру стих, то в скором времени придет хорошая погода.

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