Почему в прошлые века мужчины женились на бледнолицых

В XXI веке многие женщины стремятся обладать загорелой кожей: одни для этого проводят часы на пляже, другие регулярно посещают солярий, третьи прибегают к автозагару.
Но смуглый оттенок кожи не всегда считался привлекательным. Так, несколько веков назад знатные мужчины женились только на бледнолицых дамах. Подробнее о том, почему так происходило – в материале "Рамблера".
Некоторые считают, что в прошлые века бледная кожа была признаком аристократии. Поэтому многие девушки специально "отбеливали" лицо. Отчасти это действительно так, но по большей части белая кожа дам больше привлекала мужчин, поскольку на белом лице сразу были видны те или иные заболевания, если они имелись.
Столетия назад, когда человечество регулярно страдало от той или иной эпидемии, мужчины ответственно подходили к состоянию здоровья потенциальных избранниц. Дерматологические проблемы скрыть на белом лице было весьма трудно. И если они имелись, можно было сразу предположить, что женщина либо переболела каким-то недугом, либо борется с ним прямо сейчас.
Вместе с тем, если кожа девушки была достаточно смуглой, разглядеть изъяны на ней становилось гораздо труднее.
Те времена давно минули, но в некоторых странах традиция выбирать в жены светлокожих девушек по-прежнему сохранилась. В частности, эта традиция, как ни странно, характерна для Африки. Девушки с более светлыми, красноватыми оттенками кожи считаются привлекательнее тех, у кого кожа максимально темная. Самым желанным комплиментом у таких народов считается фраза: "Красна, как тыква".