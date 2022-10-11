Почему в прошлые века мужчины женились на бледнолицых

В XXI веке многие женщины стремятся обладать загорелой кожей: одни для этого проводят часы на пляже, другие регулярно посещают солярий, третьи прибегают к автозагару.

Фото: Кадры из фильма "Фаворитка" Кадры из фильма "Фаворитка"

Но смуглый оттенок кожи не всегда считался привлекательным. Так, несколько веков назад знатные мужчины женились только на бледнолицых дамах. Подробнее о том, почему так происходило – в материале "Рамблера".

Некоторые считают, что в прошлые века бледная кожа была признаком аристократии. Поэтому многие девушки специально "отбеливали" лицо. Отчасти это действительно так, но по большей части белая кожа дам больше привлекала мужчин, поскольку на белом лице сразу были видны те или иные заболевания, если они имелись.

Столетия назад, когда человечество регулярно страдало от той или иной эпидемии, мужчины ответственно подходили к состоянию здоровья потенциальных избранниц. Дерматологические проблемы скрыть на белом лице было весьма трудно. И если они имелись, можно было сразу предположить, что женщина либо переболела каким-то недугом, либо борется с ним прямо сейчас.

Вместе с тем, если кожа девушки была достаточно смуглой, разглядеть изъяны на ней становилось гораздо труднее.