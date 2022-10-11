Что ждет человечество в 2023 году: мнение предсказателей

Скоро в свои права вступит новый 2023 год. Но человек, как и прежде, стремится заглянуть в будущее раньше, чем оно наступит. Провидцы, зная об этой людской особенности, оставили свои прогнозы на несколько лет вперед.

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Ванга

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Знаменитая болгарская прорицательница Ванга утверждала, что 2023 год станет переломным для истории всего человечества. Это обстоятельство будет обусловлено тем, что, по мнению Ванги, изменится земная орбита. Последствия не заставят себя долго ждать: жителям нашей планеты множество бед принесут природные катаклизмы. Мало того, мир, как говорила Ванга еще в 1970-х годах, потрясут новые военные конфликты и эпидемии, а руководителем нового порядка на Земле станет Китай. О последних словах провидицы упоминает в своей книге «Ванга» и Вадим Пустовойтов.

Нострадамус

Французский алхимик Нострадамус тоже не стремился утешить население планеты. Если судить по катренам Нострадамуса, в 2018 году в мире должна была начаться Третья мировая война, причем с применением ядерного оружия. Несмотря на то, что, как утверждал француз, к 2023 году война завершится, глобальный финансовый кризис, который обрушит экономики ведущих держав, не даст пострадавшим людям прийти в себя. По словам Нострадамуса, мировой капитал в этот период будет сосредоточен в одних руках. Примечательно, что многие толкователи катренов Нострадамуса также заверяют всех, что в 2023 году Земля сойдет со своей орбиты.

Василий Немчин

Астролог и прорицатель Василий Немчин вообще утверждал, что в 2023 году на планете Земля случится так называемый «малый апокалипсис». Если верить Анне Марианис, автору издания «Все пророчества о России до и после 2012 года», Немчин, как и предыдущие предсказатели, не сомневался, что именно тогда Земля сдвинется со своей орбиты. Несмотря на то, что конец света не произойдет, с неба полетят камни. Один огромный камень упадет в «великой степи» и тем самым покарает ее за осквернение небес. Марианис не поясняет, что понимал под «великой степью» Немчин, но пишет, что разрушения от падения небесных тел будут, скорее всего, локальными.

Матрона Московская

Отнюдь не радужное будущее рисовала для мира и Матрона Московская. Святая предсказывала, что «война будет без войны». Причем Матрона сама раскрывала тайну этих слов, описывая, как люди будут умирать не в результате военных конфликтов, а по какой-то иной причине. Она говорила: «Жертв много будет, все мертвые на земле будут лежать». Некоторые исследователи считают, что Матрона Московская рассказывала о грядущей пандемии. Кроме того многие думают, что святая так видела именно 2023 год, так как другие прорицатели называли этот год переломным. А вот Матрона точных дат не называла.

Эдгар Кейси