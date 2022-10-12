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59 минут назад

Что запрещено делать в день Феофана Милостивого, 12 октября

Волгоградская правда

В среду православные волгоградцы будут вспоминать преподобного Феофана Милостивого.

Что запрещено делать в день Феофана Милостивого
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Святой родился в Сирии и отличался добротой и милосердием. К нему домой всегда могли зайти странники и путники, у которых не было денег на ночлег. Свои сбережения Феофан потратил на помощь людям, а сам остался нищим.

В какой-то момент святой лишился здоровья, но у Феофана хватало сил не только самому терпеть боль, но и поддерживать жену, которая была в отчаянии. После смерти его тело очистилось от ран и стало источать миро.

В этот день категорически запрещено злоупотреблять спиртным и подбирать с пола деньги.

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