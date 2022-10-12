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1 час назад

Названы главные посмертные проекты самого известного русского царя

Мослента

Главные посмертные проекты самого известного русского царя — Петра I — назвала «Мосленте» кандидат исторических наук Наталья Болдырева.

Названы главные посмертные проекты самого известного русского царя
Фото: МослентаМослента

«Увы, ему не довелось увидеть, как формировалась и начинала свою работу учрежденная им незадолго до смерти Академия наук. Петр Алексеевич успел учредить только два наградных ордена и был готов проект еще одного — Александра Невского», — поделилась она.

Историк добавила, что кроме того, царю не удалось увидеть и завершение строительства Ладожского канала, начатое в 1719 году. Будучи больным, он готовил инструкции офицеру русского флота Витусу Берингу, который начал первую Камчатскую экспедицию в январе 1725 года. Уже во время экспедиции он узнал о смерти императора.

Ранее в сети появился официальный трейлер комедийного сериала в главной роли с певцом Филиппом Киркоровым под названием: «Как Петр I ездил в Голландию и на верфи работал».

Истории,Наталья Болдырева,Александр Невский,Филипп Киркоров,РАН,
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