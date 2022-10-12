Названы главные посмертные проекты самого известного русского царя

«Увы, ему не довелось увидеть, как формировалась и начинала свою работу учрежденная им незадолго до смерти Академия наук . Петр Алексеевич успел учредить только два наградных ордена и был готов проект еще одного — Александра Невского », — поделилась она.

Историк добавила, что кроме того, царю не удалось увидеть и завершение строительства Ладожского канала, начатое в 1719 году. Будучи больным, он готовил инструкции офицеру русского флота Витусу Берингу, который начал первую Камчатскую экспедицию в январе 1725 года. Уже во время экспедиции он узнал о смерти императора.