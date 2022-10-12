Найдены останки древних и загадочно исчезнувших людей

Археологи обнаружили на Тайване останки древних людей, которые раньше жили на острове и загадочно исчезли. Об этом сообщает World Archaeology. Ранее о существовании этих людей было известно исключительно из местных легенд.
Археологи нашли череп и бедренную кость, которые принадлежат к другому этносу. Предполагается, что эти люди жили на Тайване еще до того, как здесь поселились современные этнические группы.
После анализа ДНК и изучения останков, археологи пришли к выводу, что находка принадлежит народу негрито. Представителей этого народа отличало то, что они были чернокожими и низкорослыми. Они проживали преимущественно в Южной Азии и на Филиппинах. Также ученые выяснили, что останки принадлежат женщине, чей рост составлял 1,3 метра.
Несмотря на найденные останки, ученым предстоит серьезная работа. Находка доказывает, что этот народ проживали на территории Тайваня, однако неизвестно, что с ним произошло и почему все люди исчезли.
Ранее сообщалось, что археологи решили, что за гробницей Тутанхамона скрывается погребальная комната Нефертити.