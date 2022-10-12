Найдены останки древних и загадочно исчезнувших людей

Археологи обнаружили на Тайване останки древних людей, которые раньше жили на острове и загадочно исчезли. Об этом сообщает World Archaeology. Ранее о существовании этих людей было известно исключительно из местных легенд.

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Археологи нашли череп и бедренную кость, которые принадлежат к другому этносу. Предполагается, что эти люди жили на Тайване еще до того, как здесь поселились современные этнические группы.

После анализа ДНК и изучения останков, археологи пришли к выводу, что находка принадлежит народу негрито. Представителей этого народа отличало то, что они были чернокожими и низкорослыми. Они проживали преимущественно в Южной Азии и на Филиппинах. Также ученые выяснили, что останки принадлежат женщине, чей рост составлял 1,3 метра.