Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+10° в 
USD 63.68EUR 62.35
Войти в почту
2 часа назад

3 эффективных привычки, которые помогут сберечь бюджет

Мира Маркина

Даже люди с высоким заработком подчас к концу месяца оказываются на мели, в то время, как люди со скромным доходом умудряются откладывать. Все дело в грамотном подходе к своему бюджету. Подробнее о привычках, которые помогут вам бережнее относиться к финансам – в материале "Рамблера".

3 эффективных привычки, которые помогут сберечь бюджет
Фото: unsplashunsplash

Ежедневно записывайте доходы и расходы

Это займет не больше пяти минут в день, но уже к концу месяца даст понимание, где вы тратите слишком много денег. Расходы по банковской карте удобно фиксируются в приложении, так что вам остается лишь записать, когда и на что вы тратили наличные деньги. Учитывайте также займы: когда вы одолжили сумму и когда вам ее вернули.

Как перестать транжирить деньги: 3 действенных совета

Отправляйте часть доходов в копилку

Приучите себя, получая зарплату, сразу же откладывать 10-15% в копилку. Возможно, поначалу эта сумма будет небольшой, но с течением времени она перерастет в устойчивую финансовую подушку. Спустя 2,5 года вы сможете обеспечивать себе привычный уровень жизни, даже если ничего не будете зарабатывать в течение трех месяцев. Финансовая подушка даст вам уверенность в завтрашнем дне и избавит от страха потери работы.

Не берите и не давайте в долг

Когда вы берете в долг, это значит, что в данный момент вы тратите больше, чем зарабатываете. Если для вас брать взаймы привычное дело, подумайте, как сократить свои расходы или увеличить заработок.

Кроме того, не стоит одалживать крупные суммы. Если для вас эта сумма значима и, более того, необходима для конкретных целей, одалживая деньги, вы вносите в свой бюджет неопределенность. Даже близкие люди не могут гарантировать, что вернут деньги в срок. Таким образом, вы рискуете не только лишить себя финансовой стабильности, но также испортить отношения с тем, кому одолжили средства.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители