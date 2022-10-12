3 эффективных привычки, которые помогут сберечь бюджет

Даже люди с высоким заработком подчас к концу месяца оказываются на мели, в то время, как люди со скромным доходом умудряются откладывать. Все дело в грамотном подходе к своему бюджету. Подробнее о привычках, которые помогут вам бережнее относиться к финансам – в материале "Рамблера".

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Ежедневно записывайте доходы и расходы

Это займет не больше пяти минут в день, но уже к концу месяца даст понимание, где вы тратите слишком много денег. Расходы по банковской карте удобно фиксируются в приложении, так что вам остается лишь записать, когда и на что вы тратили наличные деньги. Учитывайте также займы: когда вы одолжили сумму и когда вам ее вернули.

Отправляйте часть доходов в копилку

Приучите себя, получая зарплату, сразу же откладывать 10-15% в копилку. Возможно, поначалу эта сумма будет небольшой, но с течением времени она перерастет в устойчивую финансовую подушку. Спустя 2,5 года вы сможете обеспечивать себе привычный уровень жизни, даже если ничего не будете зарабатывать в течение трех месяцев. Финансовая подушка даст вам уверенность в завтрашнем дне и избавит от страха потери работы.

Не берите и не давайте в долг

Когда вы берете в долг, это значит, что в данный момент вы тратите больше, чем зарабатываете. Если для вас брать взаймы привычное дело, подумайте, как сократить свои расходы или увеличить заработок.