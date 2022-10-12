3 эффективных привычки, которые помогут сберечь бюджет

Даже люди с высоким заработком подчас к концу месяца оказываются на мели, в то время, как люди со скромным доходом умудряются откладывать. Все дело в грамотном подходе к своему бюджету. Подробнее о привычках, которые помогут вам бережнее относиться к финансам – в материале "Рамблера".
Это займет не больше пяти минут в день, но уже к концу месяца даст понимание, где вы тратите слишком много денег. Расходы по банковской карте удобно фиксируются в приложении, так что вам остается лишь записать, когда и на что вы тратили наличные деньги. Учитывайте также займы: когда вы одолжили сумму и когда вам ее вернули.
Приучите себя, получая зарплату, сразу же откладывать 10-15% в копилку. Возможно, поначалу эта сумма будет небольшой, но с течением времени она перерастет в устойчивую финансовую подушку. Спустя 2,5 года вы сможете обеспечивать себе привычный уровень жизни, даже если ничего не будете зарабатывать в течение трех месяцев. Финансовая подушка даст вам уверенность в завтрашнем дне и избавит от страха потери работы.
Когда вы берете в долг, это значит, что в данный момент вы тратите больше, чем зарабатываете. Если для вас брать взаймы привычное дело, подумайте, как сократить свои расходы или увеличить заработок.
Кроме того, не стоит одалживать крупные суммы. Если для вас эта сумма значима и, более того, необходима для конкретных целей, одалживая деньги, вы вносите в свой бюджет неопределенность. Даже близкие люди не могут гарантировать, что вернут деньги в срок. Таким образом, вы рискуете не только лишить себя финансовой стабильности, но также испортить отношения с тем, кому одолжили средства.