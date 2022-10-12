День Феофана Милостивого: что нельзя делать 12 октября

12 октября православные верующие отмечают день Феофана Милостивого. В народе считается, что добрые дела, совершенные в этот день, обязательно будут вознаграждены.

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Подробнее о приметах в этот день и о том, чем нельзя заниматься 12 октября – в материале "Рамблера".

Что нельзя делать

Традиционно в этот день охотники отправлялись на промысел зайца. Считалось, что добыча 12 октября сулит удачу в охоте весь следующий год. Но встретить по дороге недоброжелателя или женщину (особенно пожилую) – плохая примета. Вот почему охотники были очень осторожны и могли даже пойти на охоту другим путем, если видели, что навстречу им идет нежелательная особа.

В день Феофана Милостивого нельзя ни с кем делиться своими планами на будущее. В противном случае, они могут не исполниться. Кроме того, нельзя таить обиду и злость – это чревато болезнями. И наконец, 12 октября нельзя транжирить деньги на ненужные вещи. Иначе грядут проблемы с финансами.

Кроме того, в день Феофана следует осторожнее обращаться с колюще-режущими предметами. Если порезаться или уколоться, рана будет заживать еще очень долго.

Приметы

Много звезд на небе – остаток осени пройдет без дождей.

Гром сулит малоснежную зиму.

Если утром на деревьях иней – грядет сухой и солнечный день.

Ветер стих к вечеру – будет стоять хорошая погода.

Если появляются новые грибы – зима будет поздней.