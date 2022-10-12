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51 минуту назад

Отбились голыми руками от акул: как выжила команда затонувшего судна

Ferra.ru

Береговая охрана США 9 октября обнаружила, что экипаж затонувшего рыболовного судна отбивается от акул в Мексиканском заливе. Все трое мужчин были извлечены из воды "как раз вовремя" и доставлены в больницу, говорится в пресс-релизе береговой охраны.

Отбились голыми руками от акул: как выжил экипаж
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Двоих из спасенных акулы покусали за руки, а у одного были признаки переохлаждения, сообщили официальные лица. Выяснилось, что 7-метровая лодка затонула около 10 часов утра в субботу, оставив членов экипажа в воде более чем на сутки. Спасательное судно "прибыло на место происшествия и увидело, что двое из лодочников отбиваются от акул, у обоих повреждены руки". "Оба лодочника были извлечены из воды командой лодки до того, как могли произойти дополнительные травмы", - сообщили официальные лица.

Третий лодочник был спасен вертолетом. Вертолет Jayhawk доставил троих в Университетский медицинский центр Нового Орлеана, где состояние лодочников было стабильным.

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