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2 часа назад

В США фермер вырастил тыкву, которая весит больше тонны

Газета.Ru

Фермер из США вырастил тыкву, которая весит больше тонны, пишет издание UPI. По словам мужчины, он горд, что его земля оказалась настолько плодовитой. Взвешивание гигантской тыквы произошло в рамках сельскохозяйственного фестиваля в Калифорнии. Фермер Трэвис Джинджер получил специальный сертификат, подтверждающий его достижение. Впрочем, мужчине не привыкать ставить рекорды. Прошлая выращенная им тыква весила не намного меньше этой.

Фермер вырастил тыкву, которая весит больше тонны
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Мне тогда все говорили, что такое возможно один раз в жизни, но я сделал это дважды", - прокомментировал свой успех американец.

Кроме того, мужчина получил приз в размере $23 тысяч. Правда, мировой рекорд тыква Трэвиса не установила, но Джинджер уверен, что у него получится побить и это достижение тоже. Ранее мужчина совершил 60-километровый сплав по реке в тыкве.

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