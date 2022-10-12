Фермер вырастил тыкву, которая весит больше тонны

Фермер из США вырастил тыкву, которая весит больше тонны, пишет издание UPI. По словам мужчины, он горд, что его земля оказалась настолько плодовитой. Взвешивание гигантской тыквы произошло в рамках сельскохозяйственного фестиваля в Калифорнии. Фермер Трэвис Джинджер получил специальный сертификат, подтверждающий его достижение. Впрочем, мужчине не привыкать ставить рекорды. Прошлая выращенная им тыква весила не намного меньше этой.