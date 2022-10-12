Россиянам напомнили о пугающем предсказании Ванги

Он наступит в конце 2022 года и поделит мир на «до» и «после». Предполагается, что этот день выпадает на 22 декабря. Согласно предсказанию, тогда должны слиться пять двоек (22.12.2022), после чего обстановка в мире накалится до такой степени, что рухнут многие союзы, а на их месте возникнут новые.