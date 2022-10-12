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2 часа назад

Россиянам напомнили о пугающем предсказании Ванги

N24.ru

Одно из них говорит о самом страшном дне для жителей всей планеты, пишет «Мойка 78».

Россиянам напомнили о пугающем предсказании Ванги
Фото: wikipedia.orgwikipedia.org

Он наступит в конце 2022 года и поделит мир на «до» и «после». Предполагается, что этот день выпадает на 22 декабря. Согласно предсказанию, тогда должны слиться пять двоек (22.12.2022), после чего обстановка в мире накалится до такой степени, что рухнут многие союзы, а на их месте возникнут новые.

Согласно видениям Ванги, НАТО прекратит свое существование, а Россия укрепит позиции. Ранее было озвучено предсказание Ванги, что человечество будет бороться со страшным вирусом.

Истории,НАТО,
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