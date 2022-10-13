Фреску ацтекского бога алкоголя нашли в монастыре

Доколумбовая настенная живопись, обнаруженная в монастыре в Тепоцлане, может пролить свет на отношения между коренными жителями Мексики и католической церковью, которая стремилась контролировать культурное самовыражение после испанского завоевания в 16 веке. Об этом сообщил Национальный институт антропологии и истории (INAH).

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Археологи обнаружили настенную роспись, спрятанную под несколькими слоями побелки в угловой часовне Ex Convento de la Natividad (бывший монастырь Рождества Христова).

Фреска представляет собой красный круг размером примерно один метр. Внутри круга есть нескольких доколумбовых изображений, в том числе топора, чималли или щита, веточки цветов и головного убора с перьями или "пенахо", который традиционно носили представители ацтекской аристократии.

Из-за хрупкости перьев и других материалов было обнаружено очень мало пенахо, и очень мало их настенных изображений.

Самый известный образец, головной убор Моктесумы в настоящее время находится в коллекции Welt Museum, этнографического музея в Вене, Австрия.

Находка в монастыре удивила реставраторов, которым было поручено отремонтировать основное строение церкви. Угловые часовни известны как "capillas posas" (лепестковые часовни), и, хотя их значение еще окончательно не установлено, эксперты полагают, что они были построены для укрытия священника во время богослужений, чтобы ускорить массовое обращение местного населения в христианство.