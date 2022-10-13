9 самых жутких несчастных случаев в парках аттракционов

Иногда безобидное катание на аттракционах может обернуться трагедией: халатность сотрудников парков развлечений и их постояльцев зачастую ведет к плачевным последствиям. Волосы на коллективной голове редакции Super зашевелились от числа ЧП в парках аттракционов, которые нам выдал поисковик. Не хотим спровоцировать у вас появление новой фобии, но о некоторых инцидентах все же расскажем.

Фото: Super.ru Super.ru

«Башня силы Супермена», Кентукки

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В парке развлечений «Королевство Кентукки» летом 2007 года произошел ужасный случай. Как сообщают местные СМИ, у аттракциона «Башня силы Супермена» (поднимает посетителей в креслах на большую высоту, после чего резко снижается) оторвался кабель. Провод обвился вокруг шеи и ног 13-летней Кейтлин. Девочка частично смогла освободить себя, но шнур сильно запутался между ее ступней. Во время свободного падения Кейтлин оторвало ноги. Хирурги смогли спасти только правую конечность подростка, левую ниже колена пришлось ампутировать.

«Безумный», Канзас-Сити

В 2016 году 10-летний сын депутата Калеб Шваб приехал в аквапарк «Шлиттербан» вместе с родителями. Ничто не предвещало беды: семья здорово проводила время, пока не отправилась на самую высокую водяную горку в мире (высотой с 17-этажное здание) под названием «Безумный». NBC News сообщает, что ребенок спускался на одном плоту с двумя женщинами. Его посадили вперед, и, как утверждают некоторые специалисты, из-за этого случился перевес. Во время спуска ребенок вылетел из плота прямиком в плетеное ограждение. По данным некоторых СМИ, мальчик был обезглавлен, официальная версия –– травма шеи. Другие пассажиры отделались травмами.

«Большой ковш», Лондон

Дело было давно, в 1972 году. Тогда «Американские горки» еще были деревянными и безопасностью не отличались. Несмотря на это, аттракцион «Большой ковш» в парке развлечений «Баттерси» пользовался бешеной популярностью. Ровно до того дня, когда в парке случилась страшная трагедия: поезд, набиравший высоту, оторвался от буксировочного троса и покатился назад. Он ударился в барьер и сошел с рельсов, последний вагон перевернулся. В результате несчастного случая погибло 5 детей, еще 13 были покалечены.

«Бобслей Маттерхорн», Диснейленд в Калифорнии

Эти «Американские горки» в виде горных хребтов стали причиной смерти нескольких человек. Первый случай произошел, по данным некоторых СМИ, в далеком 1964 году: мальчик встал в вагончике и выпал из аттракциона. В итоге он скончался от полученных травм. Другое зарубежное издание пишет, что в 1984 году 48-летняя женщина по неизвестным причинам оказалась плохо пристегнута ремнями безопасности. Из-за этого она была выброшена из одной машинки бобслея и сбита другой. Пишут, что несчастная была обезглавлена.

Картинг и «Колесо обозрения», Индия

Две похожие и безумно страшные истории случились в Индии. В 2018 году 28-летняя Пунит каталась вместе с супругом на картинге, как вдруг ее волосы запутались в колесах: машина буквально содрала с бедолаги скальп. Об этом сообщает The Sun. Сотрудники полиции установили, что пострадавшая была в шлеме, но ее слишком длинная шевелюра выбилась из-под него. Издание пишет, что женщина оставалась в сознании, кричала от боли и пыталась понять, что произошло. Спасти ее не удалось.

В 2016 году из-за несобранной копны пострадала еще одна жительница городка Бараут на севере Индии. Как пишет The Sun, девушка делала селфи возле «Колеса обозрения», как вдруг ее шевелюру затянуло в механизм. По информации журналистов, 16-летняя студентка лишилась всех волос и даже участков кожи, но осталась жива. Не прикрепляем фото с места происшествия, дабы сохранить ваши и наши и без того немногочисленные нервные клетки.

«Техасский гигант», США

Парк «Шесть флагов над Техасом» в США тоже известен своей трагичной историей. Как сообщает Fox News, 52-летняя женщина погибла во время катания на аттракционе «Техасский гигант» на глазах у дочери. Она упала с высоты 7-этажного здания и ударилась о металлические конструкции, вероятно, из-за того, что была плохо пристегнута. Специалисты заявили, что причиной аварии могло стать то, что женщина не проходила по весу, но ее все равно пропустили, предварительно не проверив, хорошо ли она закреплена.

«Орбита», Орел

Несчастные случаи в парках развлечений не редкость и для России. Так, этим летом в городе Орле погибла 17-летняя девушка, которая выпала из кресла аттракциона «Орбита».

«Башня свободного падения», Индия

Всего месяц назад в индийском городе Мохали около 20 человек пострадали в результате поломки аттракциона «Башня свободного падения». Подвижная часть конструкции рухнула с 15-метровой высоты, пишет LIFE. По Сети распространились ужасающие видео, на которых аттракцион, вместо того чтобы плавно опуститься, резко падает вниз. Посетители буквально вылетели со своих мест.

«Ковер-самолет», США

Эта история кончилась хорошо благодаря неравнодушным гражданам штата Мичиган. Как пишет РИА «Новости», прохожие увидели, как на фестивале «Траверс Сити» начал раскачиваться аттракцион. Тогда все мигом ринулись держать его платформу. Люди объединились и не давали качели оторваться от земли, пока та полностью не остановилась. А ведь все могло обернуться фатальной трагедией!