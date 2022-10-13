Фатимское чудо: как 70 тысяч людей увидели "танец Солнца"

Фатимским чудом называют несколько явлений Девы Марии в городе Фатима, расположенном в Португалии. Все они признаны католической церковью, но до сих пор вокруг этих явлений не угасают споры. Одно из чудес произошло в ночь с 12 на 13 октября 1917 года. О том, что произошло в эту дату — в материале “Рамблера”.

Фото: Дева Мария с Младенцем и ангелами (Мелиоре ди Якопо, 1270—1280) Дева Мария с Младенцем и ангелами (Мелиоре ди Якопо, 1270—1280)

Дева Мария являлась несколько раз и говорила свои предсказания о будущем церкви и веры, в частности. Она призывала людей молиться и помогать другим безвозмездно.

После того, как люди начали распространяться о явлениях Девы Марии в Фатиме, в город начали стекаться паломники, которые хотели увидеть чудо своими глазами. Утверждается, что 13 октября 1917 года его видели 70 тысяч человек, собравшихся на молитву.

По словам одной из девочек, ранее наблюдавших явление Девы Марии, она вновь увидела ее и та попросила построить на месте часовню, а также сказала, что сможет излечить и обратить в христианство некоторых грешников. После этого, как утверждают собравшиеся, они видели, как Солнце начало вращаться вокруг себя и отбрасывать свет различных цветов. После этого оно начало двигаться к земле и обратно, а потом встал на место.

Как утверждали люди, которые собрались и видели чудо, в тот день был сильный дождь. Пока они стояли и ждали явления, все промокли, но после произошедшего с Солнцем одежда на них высохла. Позднее это явление назвали “танцем Солнца”. После этого явления Дева Мария больше не появлялась.