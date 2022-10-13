День Михаила Соломенного: что нельзя делать 13 октября

Православная церковь 13 октября чтит память первого митрополита Киевской Руси Михаила, а также поминает святого Григория Пельшемского. В народном календаре сегодняшний день прозвали днем Михаила Соломенного.

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В этот день было принято выносить на двор свои соломенные постели и сжигать их. Взамен собирали свежую солому. Наши предки были убеждены, что это убережет их от болезней и принесет в дом счастье и здоровье. Помимо этого, за время жаркого лета в соломе могли завестись насекомые, потому спать на ней было уже небезопасно.

В этот день считалось хорошей приметой купать детей, это поверье связано с тем, что вода в канун покрова обладала целительной силой, как верили наши предки.

А вот приглашать в дом гостей 13 октября не рекомендовалось – вместе с посторонним в дом могли зайти темные силы и забрать удачу и здоровье у домочадцев.