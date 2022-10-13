Нижегородская семья с 4 детьми выиграла деньги на новый автомобиль в лотерее

Семья с 4 детьми из поселка Новосмолинский Нижегородской области выиграла деньги на новый автомобиль в лотерее. Об этом сообщает пресс-служба лотереи. Наталья и Евгений Филипповы выиграли 600 тысяч рублей в январе 2021 года. Денежный приз помог паре приобрести новый более просторный автомобиль для большой семьи. «К моменту выигрыша мы были в ожидании рождения нашей четвертой дочки», — поделилась Наталья. Победители потратили деньги на семейное путешествие по Волге в Нижнем Новгороде, обновление автомобиля и мелкие подарки: гаджеты для старшей дочери, инструменты и посудомоечную машину. «Наша семья увеличилась, поэтому в старой машине мы уже не помещались. Пришлось купить семиместную машину, чтобы моим любимым девочкам было комфортно», — говорит Евгений.