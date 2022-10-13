Наследие СССР: пять устаревших методов лечения, которыми пользуются до сих пор

В советское время существовало множество способов лечения болезней, которые по современным меркам могут считаться устаревшими, однако люди продолжают ими пользоваться. О том, о каких методах из СССР стоит забыть, «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— С каждым годом появляются все более эффективные препараты, которые направлены непосредственно на источник заболевания и позволяют кратчайшим путем прийти к выздоровлению. А устаревшие методики были придуманы от безысходности, когда люди не понимали, как вылечить заболевание препаратами и искали окольные пути для решения проблемы, — пояснила врач.

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Банки

Среди первых устаревших советских процедур врач назвала банки. По ее словам, они раньше широко использовались при лечении бронхитов и пневмоний.

— Действие такой терапии основывается на рефлекторном воздействии. На теле есть области, которые напрямую связаны с внутренними органами. В области легких, например, установка банок облегчает легочные болезни, — пояснила Чернышова.

При этом появляющийся на месте банки синяк, тоже является частью терапии, поскольку способствует усилению иммунитета, отметила Чернышова:

— Когда кровь из сосудов попадает в ткани, благодаря чему и проявляется синяк, она вызывает ответную реакцию организма и оказывает общестимулирующее действие на иммунитет.

Горчи

В беседе с «ВМ» Чернышова рассказала, что еще одним элементом устаревшей терапии являются горчичники. Часто они использовались для лечения кашля и других симптомов простуды.

— Они работают так же, как и банки, рефлекторно воздействуя на легкие и способствуя притоку крови к ним. Благодаря этому и происходит ускоренное выздоровление, — объяснила врач.

Она отметила, что горчичники и банки противопоказано применять при высокой температуре.

Йод и зеленка

Обработка краев ран йодом и зеленкой, по словам Чернышовой, сейчас не приветствуется в медицине.

— Наличие в ране йода или зеленки осложняет процесс осмотра пациента, потому что окрашивание тканей не дает специалисту возможности грамотно оценить проблему, — пояснила терапевт.

Она добавила, что сейчас система оказания скорой помощи устроена таким образом, что в течение короткого времени пациента успевают доставить до стационара. Этого промежутка недостаточно для развития инфекции в ране.

— Нужно наложить чистую повязку стерильным бинтом и довезти человека до больницы, чтобы врачи провели первичную хирургическую обработку поврежденной поверхности, — прокомментировала Чернышова.

Лечение минеральными водами

Собеседница «ВМ» рассказала, что минеральные воды в качестве лечения язвенных болезней используются до сих пор. Однако теперь это не основной метод, как было раньше.

— Раньше упор делался на диеты и минеральные воды, потому что не было необходимых препаратов для лечения заболевания. Сейчас есть возможность подобрать медикаментозную терапию, которая позволяет быстро справиться с обострением язвенной болезни, — заметила Чернышова.

Однако она подчеркнула, что после основного периода лечения в качестве реабилитации врачи до сих пор назначают курортотерапию и минеральные воды.

Провокация пирогеналом

Еще одним устаревшим способом, по словам терапевта, является провокация пирогеналом. Его применяли в качестве лечения воспалительных заболеваний половой системы.

— При некоторых хронических инфекциях в организм вводилось специальное вещество (пирогенал), которое повышало температуру тела. Это повышало активность микробов, после чего воздействие антибиотиков становилось более эффективным, — заключила Чернышова.