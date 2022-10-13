Покушение на Гитлера в 1943 году: почему Сталин отменил его

Вряд ли нашелся бы советский человек, который поверил бы, что у Сталина была возможность уничтожить Гитлера, но отказался от уже разработанных и тщательно продуманных планов по его ликвидации. Сегодня доподлинно известно, что это чистая правда, которая подтверждается многочисленными источниками и документами. Так что же остановило Сталина?

Фото: Русская семерка Русская семерка

План первого покушения

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По разным данным, на Гитлера готовилось 38—46 покушений, хотя кое-где можно встретить даже цифру 63. Одно известно наверняка: десятки раз его пытались убить, но все попытки заканчивались неудачей. Это сделало популярной мистическую версию о том, что Гитлер подписал договор с сатаной. Он и вправду считал себя неуязвимым и после очередного покушения, которого ему чудом удалось избежать, сказал своему врачу: «Я бессмертен!».

После рассекречивания документов КГБ были найдены материалы, которые свидетельствуют о том, что уничтожение фюрера планировалось как в Германии, так и в СССР. Впервые эта идея появилась, когда немцы подступили к Москве в сентябре 1941 года. Советское руководство осознавало, что столица может быть захвачена врагом, в связи с чем появился план создания подполья и заминирования основных объектов Москвы. Было заминировано даже здание Большого театра, где, как предполагалось, Гитлер устроил бы празднование в честь завоевания столицы.

План покушения готовил известный диверсант Павел Судоплатов. В своей книге «Разведка и Кремль» он рассказывал: «В Москве мы создали три независимые друг от друга разведывательные сети. Помимо двух агентурных сетей, мы создали еще одну автономную группу, которая должна была уничтожить Гитлера и его окружение, если бы они появились в Москве». Столицу удалось отстоять, и план утратил актуальность.

Вторая неудавшаяся попытка

Немцев отбросили от Москвы, но Судоплатов продолжил развивать план убийства фюрера. Диверсионным управлением было установлено, что Гитлер нередко бывает в полевой ставке «Вервольф» под Винницей, куда был направлен партизанский отряд под руководством Дмитрия Медведева. Советская разведка даже сумела заполучить план ставки фюрера, но вскоре стало известно, что он перестал посещать «Вервольф», из-за чего и данная операция была свернута.

После этого Судоплатов пришел к выводу, что ликвидировать главного врага необходимо в Германии. Для осуществления этого замысла требовалось найти надежного человека, который сможет грамотно провести операцию на месте. Им стал Игорь Миклашевский, числившийся секретным агентом НКВД еще с 1941 года.

Идеальный план

Миклашевский прибыл в Германию в начале 1942 года под видом перебежчика. Созданная для него легенда подкреплялась родством с Блюменталем-Тамариным, который перешел на сторону фашистов и руководил антисоветским комитетом. Несмотря на это, когда Миклашевский сдался в плен и заявил, что хочет им служить, поверили ему далеко не сразу. Он прошел много суровых испытаний, включая «проверку расстрелом»: фашисты инсценировали его расстрел, чтобы проверить пленного в последний раз. Пройдя все испытания, Миклашевский был зачислен в Восточный легион, а затем начал работать в антисоветском комитете. Осенью 1943-го он сообщил, что для проведения спецоперации все готово, но Сталин приказал не убивать фюрера.

Судоплатов объясняет это следующим образом: «Сталин отказался от своего первоначального плана покушения на Гитлера, потому что боялся: как только Гитлер будет устранен, нацистские круги и военные попытаются заключить сепаратный мирный договор с союзниками без участия Советского Союза». Такие опасения Сталина имели почву, поскольку появились сведения, что на встрече в 1942 году представитель Ватикана в Анкаре убеждал немецкого посла повлиять на подписание сепаратного мира между Германией, США и Англией.