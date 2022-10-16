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1 час назад

Как КГБ следили за иностранцами

Даша Краснова

В современной России есть закон об иностранных агентах, который преследует людей, получающих поддержку из за рубежа или находящееся под иностранным влиянием. Но практика преследования иностранцев и тех, кто находится под их влиянием не нова. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Как КГБ следили за иностранцами
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

В советское время слежкой занимались сотрудники КГБ, а именнно 19 отдела Второго главного управления Комитета. Считалось, что в посольствах работают штатные сотрудники разведывательных служб капиталистических стран.

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Задача отдела заключалась в том, чтобы не допустить утечки государственных и военных секретов, поэтому они и следили за иностранцами. Нельзя сказать, что зря, некоторые из них действительно занимались шпионажем.

В гостиницах, где останавливались иностранные послы, в обязательном порядке подселялись агенты КГБ, которые наблюдали за ними и далеко не всегда они делали это незаметно.

В начале 80-х жена одного английского дипломата описала свою поездку в Москву так:

"КГБ с нас глаз не спускал. Над нашей квартирой был их подслушивающий пост. Из окна было видно, как они выносят в картонных коробках пленки с записями наших разговоров. Мы с мужем были убеждены, что в квартире стоят скрытые камеры. Общаться по его делам приходилось короткими записками или в ванной, включив сильный напор воды. Записки писали на туалетной бумаге, которую потом рвали и смывали".

Все учреждения, в которых чаще всего появлялись иностранцы были оборудованы огромным количеством прослушивающих устройств. Не оставляли иностранцев в покое даже на улицах, на прогулках за ними обязательно следовала машина и несколько агентов.

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