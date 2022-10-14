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1 час назад

Мужчина лишился посылки и получил неожиданную записку

Lenta.ru

Пользователь Reddit под ником BigMacDaddy99 рассказал, как лишился посылки с заказом для своей компании и получил вместо нее неожиданную записку. По словам парня, соседи, забравшие ее, предложили ему выкупить содержимое.

Мужчина лишился посылки и получил неожиданную записку
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Сосед получил посылку, которую заказывала наша компания, использовал то, что в ней было, а теперь хочет, чтобы мы заплатили за остатки. Что за нафиг?» — написал автор публикации, прикрепив к посту фотографию записки от соседа.

В послании отправитель по имени Сэм утверждает, что несколько недель назад его семье по ошибке доставили посылку с агротканью.

«Если вы хотите приобрести ее, у нас остался один рулон. Мы хотим продать его, но если вы желаете обменять его на что-нибудь, мы можем договориться. (...) Напишите мне, если вы заинтересованы», — говорится в записке.

Публикация набрала больше 118 тысяч лайков. В комментариях многие юзеры посмеялись над соседями BigMacDaddy99, сочтя, что с помощью записки они фактически подтвердили кражу чужой посылки.

«Судья, я признаю себя виновным по всем обвинениям, потому что я идиот», «Они буквально дали тебе письменное признание вины, ты знаешь, что нужно с этим делать», — заявили пользователи. Некоторые из них также призвали рассказчика обратиться в суд или в полицию.

BigMacDaddy99 в комментариях отметил, что у его компании нет времени и возможностей разбираться с соседями по закону. Он также признался, что записка одновременно возмутила и сильно рассмешила его.

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