Американский миллиардер оплатил путешествие на Луну себе и жене

Еще в 2001 году Деннис Тито купил первую частную поездку на Международную космическую станцию на борту российской ракеты «Союз». Этот опыт ему понравился, но в то время он был уверен, что у него вряд ли когда-либо будет еще шанс вернуться в космос. Теперь первый в мире частный космический турист оплатил полет на Луну вместе с женой Акико Тито, сообщает Futurism.

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Пара объявила через SpaceX, что приобрела два из 12 мест на борту одного из окололунных рейсов, запланированных на конец этого десятилетия. В возрасте 82 лет Деннис Тито подвергается повышенному риску осложнений. Правда Уильяму Шатнеру, звезде «Звездного пути», было 90 лет, когда он совершил полет в космос через Blue Origin. SpaceX ранее объявила, что ее Starship не будет готов к окололунным полетам с экипажем по крайней мере до 2025 года. Миллиардер заявил, что он готов подождать.

Как передает CNN, Starship — это ракетно-космическая система, которая все еще разрабатывается на объектах SpaceX в Южном Техасе. Более того, этот космический аппарат в настоящее время ожидает одобрения федеральных регулирующих органов для совершения своего первого в истории испытательного полета на орбиту без экипажа.