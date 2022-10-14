Король Карл III начнет расследование убийства принцев в Тауэре

Карл III начал воплощать в жизнь цели, которые, судя по всему, еще задумал, когда королева Елизавета II была жива. Ее страший сын — известный поклонник археологии. Он активно изучал историю в студенческие годы. А потому не мог обойти вниманием загадочные обстоятельства пропажи так называемых принцев в Тауэре, детей короля Эдуарда IV, которые бесследно пропали из крепости в Лондоне еще в XV веке.

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Краткая история до сих пор нераскрытой тайны такова. Когда Эдуард IV умирал, он попросил своего брата Ричарда Глостера позаботиться о сыновьях — принце Эдуарде V и Ричарде Йоркском. Первый должен был стать будущим королем. Но понятное дело, что такой расклад не нравился взрослому дяде покойного Эдуард IV. Поэтому он придумал хитрую схему, как заполучить трон себе.

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Ричард Глостер решил, что надо доказать незаконность брака своего брата с матерью мальчиков, Елизаветой Вудвилл. Для этого он просто нашел епископа Батского, который подтвердил, что якобы венчал юного короля с другой женщиной, Элеонорой Батлер. И к моменту женитьбы Эдуарда IV на Вудвилл его предыдущий брак не был расторгнут. Таким образом, все придворные поверили священнику и признали, что сыновья покойного короля не могут наследовать престол.

Вскоре английский парламент издал «Акт о престолонаследии», по которому Ричард III был коронован 6 июля 1483 года. Позднее Шекспир назовет его одним из самых жестоких монархов Англии.

Что же случилось с детьми? Сначала 12-летний Эдуард V ждал своей коронации в Тауэре, вдали от людей, будто бы для его безопасности. Но когда дядя захватил престол, ребенка стали держать там специально. Мать к сыну не пускали, а потом и вовсе решили сослать к Эдуарду еще и брата, Ричарда Йоркского.

По версии ученых, Ричард III боялся потерять власть. Ведь в любой момент мог найтись кто-то, кто подверг бы сомнению слова епископа. Именно поэтому, по мнению историков, новоиспеченный король принял решение убить мальчиков. Но, конечно же, не собственными руками. Что с ними случилось на самом деле, до сих пор не знает никто.

Спустя 200 лет после исчезновения детей, в 1600-х годах там же, в Тауэре, под лестницей Белой башни, нашли скелеты двух детей. Возможности провести экспертизу тогда не было, поэтому все решили, что это и есть принцы. По приказу Карла II их захоронили в Вестминстерском аббатстве.

До 1993 года никто не возвращался к этому делу. Однако в середине 1990-х ученым разрешили эксгумировать останки, чтобы выяснить, кому они принадлежат. Тогда это выяснить не удалось. А дальше на все просьбы исследователей вновь провести экспертизу, Елизавета II отвечала строгим отказом.