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1 час назад

Почему в залах “Эрмитажа” спрятаны ведерки с водой

Мира Маркина

“Правила пишутся кровью” – довольно циничная фраза, которая доходчиво объясняет, как появляются разного рода инструкции и своды законов. Она применима и к сегодняшней истории, которую расскажет “Рамблер”.

Почему в залах Эрмитажа спрятаны ведерки с водой
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В июне 1985 года в Ленинград из Литвы приехал турист по имени Бронис Майгис. Поездка была для него долгожданной и желаемой – так считали близкие литовца. В один из дней Бронис пришел в “Эрмитаж”. По залам Бронис сначала ходил с экскурсией. А спустя некоторое время попытался заговорить со смотрительницами.

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– Какая в “Эрмитаже” самая дорогая картина? – спросил Майгис.

– “Даная” Рембрандта, конечно! – ответила ничего не подозревающая смотрительница музея.

Когда Бронис подошел к картине, он с невозмутимым видом начал осматривать ее. Как вдруг – турист достал из-за пазухи нож и воткнул его дважды в полотно. Пока никто не успел опомниться, Майгис плеснул из бутылки на картину некоей маслянистой жидкостью.

Смотрители в панике бросились на поиски хранителя коллекции. Но у того был выходной. Тем временем краска стала “сползать” с картины, необратимо изменяя ее внешний вид. У хранителя оказался выходной. Когда до него все-таки удалось дозвониться, тот заорал в трубку:

– Залейте картину водой, идиоты! Вы что, химию не учили в школе?!

Пока в “Эрмитаже” искали хранителя, кислота успела уничтожить больше половины картины. На ее восстановление ушло 12 лет и несколько месяцев.

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Зачем Майгис вообще задумал эту диверсию? Здесь теории расходятся. В одних источниках можно встретить информацию, что таким образом Бронис решил отомстить советской власти за репрессированного отца. В других – литовец выражал протест против оккупации Литвы СССР накануне Второй мировой войны. Наконец, в третьих – Бронис был просто сумасшедшим, видел в Данае публичный образец разврата. В его каморке, которую он занимал у знакомых дома, следователи нашли репродукции этой и других популярных картин. Литовец мог посетить любой другой крупный музей, но выбрал Ленинград и “Эрмитаж”, так как были билеты на поезд.

Поэтому его даже не осудили, а поместили в больницу для душевнобольных в Черняховске. Затем Брониса перевезли в Вильнюсскую психиатрическую клинику. Там мужчина пробыл до 2006 года. Позже “врага Данаи” перевели в местный дом престарелых.

Как бы то ни было, но теперь в крупных музеях, выставляющих мировые шедевры, всегда есть в зале доступ к воде.

Истории,Эрмитаж,
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