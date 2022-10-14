Как происходил первый перелет через Атлантику на воздушном шаре

Впервые перелет через Атлантический океан на воздушном шаре был совершен в 1978 году. Он стартовал 11 августа и завершился 17 числа. В общей сложности полет продлился 137 часов и 6 минут.

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Перед тем, как три исследователя Бен Абруццо, Макси Андерсон и Ларри Ньюман смогли совершить этот перелет, инженеры веками бились над тем, как совершать трансатлантические перелеты. Всего они пытались это сделать 14 раз, и в конце у них все-таки получилось совершить задуманное.

Многие предыдущие попытки прерывались из-за погодных условий и неправильного пилотирования. Многие люди погибали и исчезали в попытке пересечь Атлантику, поэтому путешествие трех аэронавтов вызвало большой фурор.

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Три пилота смогли пересечь Атлантический океан на воздушном шаре Double Eagle II. Они вылетели из города Преск-Айл в штате Мэн, США и сели на поле в пригороде Парижа, Эрле. Многое в путешествии пошло не по плану. Так, им пришлось выбросить аэроплан, который стал балластом из-за своего веса, а также изменить точку приземления. Изначально планировалось, что они приземлятся прямо в столице, но было слишком рискованно лететь над крышами домов, поэтому им пришлось завершать свой полет прямо на ячменном поле, расположенном в 97 километрах от столицы Франции.

Спустя полчаса после их приземления шоссе было забито машинами, как рассказывали очевидцы. Машины приветствовали троих пилотов и поздравляли их с успешной посадкой. Однако были и те, кто хотел нажиться на том, что стал свидетелями истории. Как позднее рассказывали наблюдатели, все внутренности воздушного шара были разворованы. Позднее карты и личные вещи воздухоплавателей появились в продаже на аукционах.