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23 минуты назад

Судьбу корги и любимой лошади Елизаветы II раскрыли в Букингемском дворце

Слово и Дело

Букингемский дворец рассказал, что стало с питомцами королевы Великобритании Елизаветы II после ее смерти.

Судьбу корги и любимой лошади Елизаветы II раскрыли в Букингемском дворце
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Например, в последние 15 лет по территории дворца монархиню катала черная пони по кличке Эмма. Когда Елизавета II скончалась, ее питомца вывели на лужайку, чтобы проститься с хозяйкой.

«Эмму по-прежнему будут любить и заботиться о ней в королевских конюшнях в Виндзоре, и ее небольшая преданная команда будет регулярно тренировать ее», — говорится в сообщении Букингемского дворца в соцсетях.

У британской королевы также были собаки породы корги. Однако животным нашли новых владельцев после смерти Елизаветы II. Королевских корги забрала семья принца Эндрю и Сары Фергюсон.

Истории,Сара Фергюсон,Елизавета II,
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