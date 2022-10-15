Судьбу корги и любимой лошади Елизаветы II раскрыли в Букингемском дворце

Букингемский дворец рассказал, что стало с питомцами королевы Великобритании Елизаветы II после ее смерти.
Например, в последние 15 лет по территории дворца монархиню катала черная пони по кличке Эмма. Когда Елизавета II скончалась, ее питомца вывели на лужайку, чтобы проститься с хозяйкой.
«Эмму по-прежнему будут любить и заботиться о ней в королевских конюшнях в Виндзоре, и ее небольшая преданная команда будет регулярно тренировать ее», — говорится в сообщении Букингемского дворца в соцсетях.
У британской королевы также были собаки породы корги. Однако животным нашли новых владельцев после смерти Елизаветы II. Королевских корги забрала семья принца Эндрю и Сары Фергюсон.