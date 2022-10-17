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33 минуты назад

Москвичам рассказали, какие птицы улетают в теплые края

Вечерняя Москва

Примерно 270 видов птиц можно встретить на природных территориях города в разные времена года. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 16 октября.

Москвичам рассказали, какие птицы улетают в теплые края
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

При этом порядка 100 из них можно увидеть только летом. Однако к октябрю многие пернатые уже улетели на юг.

Так, в теплые страны первыми среди прочих отправляются насекомоядные птицы, ведь у них становится все меньше корма. Стрижи улетели еще в первой декаде августа.

В сентябре в теплые края улетели те птицы, которые не могут изменить свой рацион и добавить в него растительную пищу, — мухоловки и ласточки. Не так давно отправились в путь камышевки и славки.

В середине октября начнут отлет пеночки, скворцы, зяблики и большинство видов дроздов. Одними из самых последних, уже в конце октября — начале ноября улетят чайки и чомги (или большие поганки), говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Уточняется, что начинать подкармливать птиц можно только после наступления холодов и образования постоянного снежного покрова.

Истории,Правительство Москвы,
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