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1 час назад

Женщина на собеседовании удивилась неожиданному вопросу

Lenta.ruиещё 1

Пользовательница TikTok с ником lady_botanical опубликовала видео, в котором поделилась возмущением от собеседования в садовом центре. По словам женщины, раньше она работала флористом, однако во время встречи ей задавали вопросы не о работе, а о политических взглядах. На ролик обратило внимание издание Daily Dot.

Женщина на собеседовании удивилась неожиданному вопросу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Женщина рассказала, что пришла на собеседование в садовый центр Rockwell Farms в Роджерсе, штат Арканзас.

«На собеседовании они почти не спрашивали меня о моем опыте работы с растениями. Вместо этого меня спросили, есть ли у меня дети, замужем ли я, либерал я или консерватор», — удивилась она.

Неожиданные вопросы возмутили пользовательницу. Она отметила, что работодатель по закону не имеет права спрашивать потенциального сотрудника о его политических убеждениях и личной жизни. Блогерша заключила, что намерена обратиться в связи с этой ситуацией в Министерство труда США.

Пользователи TikTok раскритиковали такую практику проведения интервью. «Все эти вопросы незаконны и дискриминационны. Найди себе адвоката», — написал один из них. «Это незаконно. Я не могу себе представить, каково это — работать там», — добавил другой комментатор.

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