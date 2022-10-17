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3 часа назад

Мужчина узнал свой диагноз и удивился реакции родственников

Lenta.ru

Пользователь Reddit, который на протяжении нескольких месяцев думал, что умирает от рака, однако затем выяснил, что ему поставили неправильный диагноз, поделился историей о том, как его семья отреагировала на его неожиданное выздоровление. Мужчина признался, что его удивило поведение родственников: внезапная новость не обрадовала их.

Мужчина узнал свой диагноз и удивился реакции родственников
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Полгода назад автору поста диагностировали рак. Однако спустя несколько месяцев он узнал свой настоящий диагноз. Оказалось, что он не болен раком, так как опухоль была доброкачественной. «Так или иначе, я выздоравливаю», — написал герой истории.

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По словам мужчины, когда он рассказал об этом родственникам, ему показалась, что его мать и сестра не были счастливы. Затем, как уточнил автор поста, его 12-летний племянник сказал, что он расстроен из-за того, что его дядя не умрет, так как рассчитывал на наследство. При этом остальные члены семьи сделали вид, что не услышали слов подростка. Рассказчик уточнил, что его поддержала только его девушка, с которой они вместе 13 лет.

«Я спросил племянника, почему он думает, что разбогатеет, если у меня есть девушка. Он выглядел растерянным. Моя сестра отвернулась, когда я задал этот вопрос», — описал дальнейший события мужчина.

На следующий день автору поста позвонила его мать, которая попыталась узнать больше о том, какое завещание он планирует оставить.

«Я никогда не обсуждал ни с кем завещание, но на что они рассчитывают? Мы с моей девушкой вместе 13 лет. Она любовь всей моей жизни и моя семья», — возмутился поведением родственников рассказчик.

Он заявил, что решил исключить племянников из претендентов на наследство — эти деньги пойдут на благотворительность. Кроме того, мужчина добавил, что после случившегося они с его девушкой решили официально пожениться.

Многие юзеры поддержали решение автора поста и поделились подобными историями. Например, один из комментаторов рассказал, что родители друга после его смерти превратились в «абсолютных монстров». Другой пользователь вспомнил историю о том, как родственники его смертельно больного друга, пришедшие к нему в больницу, начали задавать вопросы о завещании и наследстве.

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