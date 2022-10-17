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1 час назад

Что нельзя делать 17 октября в Ерофеев день

Мира Маркина

17 октября православные люди вспоминают епископа Иерофея, который принял христианство в I веке и принял мученическую смерть за веру. В народе с этим днем связано множество примет и действует много запретов. О некоторых из них читайте в материале «Рамблера».

Что нельзя делать 17 октября в Ерофеев день
Фото: unsplashunsplash

Что нельзя делать 17 октября

  • В этот день издавна запрещается ходить в лес: наши предки считали, что леший готовится к спячке и тем, кто его потревожит, не поздоровится.
  • Нельзя оставлять грязную посуду на столе и немытую обувь в прихожей: в противном случае можно обидеть домового, который начнет пакостить всем живущим в доме.
  • Не стоит в этот день жаловаться и причитать, что чего-то в жизни вам не хватает, иначе проблем станет еще больше, а решить их быстро не получится.
  • Нельзя употреблять алкоголь: согласно верованиям наших предков, под влиянием спиртного в этот день разум может сильно помутиться и люди способны наделать много ужасных поступков.
  • Не стоит 17 октября заводить новые знакомства: считалось, что под личиной незнакомцев могут скрываться нечистые силы.
  • Нельзя стричь и красить волосы: результат вас вряд ли порадует.

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Что надо делать 17 октября

  • Хороший день для работы и проведения важных встреч и переговоров.
  • Считается, что в этот день мышление работает отлично, поэтому новые знания усваиваются и запоминаются легко и быстро.
  • Если вы хотели запасти на зиму лук и чеснок, сделайте это сегодня: наши предки в Ерофеев день развешивали по дому связки этих овощей, чтобы отогнать от жилищ нечистую силу.
  • День отлично подходит для занятий домашними делами: это принесет в дом благополучие и достаток, согласно народным поверьям.

Народные приметы 17 октября

  • Если в Ерофеев день выпал снег, значит зима наступит очень скоро и будет холодной.
  • Нахохлившиеся вороны и поющие снегири предвещают скорую перемену погоды, ненастье.
  • Иней на траве в этот день указывает на то, что в ближайшие дни будет сухая и солнечная погода.
  • Если у белок к Ерофееву дню уже сменился цвет шерстки, значит зима будет морозной.
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