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2 часа назад

Почему королева Елизавета I носила плотный макияж с 29 лет

Мира Маркина

По фильмам или картинам многие знают, что Елизавета I носила плотный макияж и обильно пудрила лицо. Таким образом королева пыталась скрыть шрамы, которые получила еще в 29 лет. Что произошло, читайте в материале «Рамблера».

Почему королева Елизавета I носила плотный макияж с 29 лет
Фото: Кадр из сериала "Две королевы"Кадр из сериала "Две королевы"

Дело в том, что в этом возрасте Елизавета I подхватила оспу — эта болезнь оставила на ее коже следы. Не желая прощаться с красотой, королева рьяно пыталась скрыть глубокие шрамы и пятна, оставшиеся на лице. Но ее озабоченность своей внешностью только навредила здоровью. В белилах содержался свинец и уксус, а при изготовлении красной помады, которой она завершала образ, использовалась ртуть. Эти вещества буквально отравляли тело Елизаветы. По мере того, как ухудшалась ее кожа, монаршая особа наносила все больше слоев грима — и к концу жизни толщина ее макияжа составляла примерно 2,5 сантиметра.

Это были не единственные опасные косметические средства в арсенале Елизаветы I. Для снятия плотного макияжа она использовала смесь из яичной скорлупы, ртути и квасцов, которая со временем разъедала ее кожу. Недовольство своей внешностью королевы росло, поэтому с возрастом она отказалась смотреть на свое отражение и потребовала убрать все зеркала из своих покоев.

Напомним, Елизавета I правила Англией и Ирландией 45 лет — с 1558 года и до самой смерти в 1603 году. Народ прозвал ее Королевой-девственницей, так как она никогда не была замужем и (по официальной версии) не имела наследников.

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