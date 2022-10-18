«Когда мужчина выбирает возлюбленной горшок, это так трогательно»

Десять лет назад Марии Кеслер потребовалась плитка для ремонта квартиры, но ничего подходящего в магазинах не нашлось. Тогда девушка решила сделать ее своими руками. Так началась история мастерской, чью керамическую посуду теперь можно увидеть во многих магазинах. Участница прошедшего в выходные в центре современного искусства «Винзавод» фестиваля Ceramania, Мария рассказала, как маленькая домашняя мастерская превращается в успешный бизнес, как пережить кризис и сколько стоит вывод микропредприятия на новый уровень. Ниже — ее монолог.

Фото: Мослента Мослента

«Оставался один вариант — сделать своими руками»

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Сначала ни о какой гончарной мастерской речи не шло. Десять лет назад у меня в доме шел ремонт, и я решила, что для нового интерьера мне просто необходима керамическая плитка. Но ничего подходящего мне найти так и не удалось.

Оставался единственный вариант — сделать плитку своими руками. Я закончила институт имени Строганова, так что по профессии — художник-монументалист. Но с рождением детей работать по профилю стало практически невозможно. Я искала себе применение в других сферах. И тут в моей жизни появилась керамика.

Я начала учиться, собирать информацию, проходить разные курсы, искать мастеров. Тогда керамика была не в таком тренде, как сейчас. Сведения и навыки приходилось собирать по крупицам.

Со временем я стала выставлять свои работы в своем же блоге на LiveJournal. Тогда я начала расписывать посуду. Людям нравилось, что я делаю, и потихоньку у меня начали что-то покупать. Первыми клиентами были мои друзья и знакомые, а потом и просто читатели моего блога. И я поняла, что работать просто на столе в собственной спальне — не вариант, нужно было куда-то расти. Тогда я оформила под мастерскую техэтаж над собственной квартирой. Следующие пять или шесть лет я так и проработала в этой комнатке. Там, кстати, появилась печка, купленная на мои первые доходы от продажи расписанных тарелок и блюд. Она до сих пор жива, и мы все еще иногда ею пользуемся.

«Так и начался проект»

В какой-то момент стало ясно, что я сама не справляюсь с объемом заказов. Их было уже довольно много. И я начала привлекать помощников, которые делали какие-то этапы в росписи.

Со временем я поняла: старые дизайны керамической посуды, с которыми я работала эти годы, стали мне неинтересны. Переросла.

И я решила рискнуть — полностью изменила подход к работе с керамикой, обновила все дизайны росписей, создала новую коллекцию. Теперь мои работы кардинально отличались от всего, что я делала до этого.

В то же время я решила снять помещение побольше. Оно нашлось на одном из заводов. И это уже была полноценная мастерская. Поначалу у нас была 30-метровая комнатка. Так и начался проект под названием Kesler Ceramics & Art.

«Место было просто убитым»

К нам сразу стало поступать множество заказов, в том числе и от ресторанов. С нами решили сотрудничать многие магазины, а также мы постоянно участвовали в различных фестивалях и маркетах. За счет этого нам удалось приобрести новую аудиторию, о нас узнало намного больше людей.

Мы стали расширяться. На том же заводе взяли новое помещение, сделали ремонт, потому что место, если честно, было просто убитым. Поставили печи. И сейчас наш проект занимает пространство в 100 квадратных метров, на которых располагается гипсовая мастерская, литьевой цех, печные, цех глазуровки и золотильня, где сидят девочки и золотят предметы из ряда коллекций. Это финальные этап для изделий, в декоре которых есть золотосодержащие препараты.

«Настоящий квантовый скачок»

Довольно многие люди, начиная заниматься керамикой, рано или поздно сталкиваются с вопросом: когда перейти на новый уровень? На самом деле это настоящий квантовый скачок. Чтобы увеличить объем производства, нужно разом вложить очень много денег.

Я нашла довольно недорогую аренду, но приличная сумма ушла на ремонт. Мы потратили на него около 400 тысяч рублей. Также нужно было приобрести печь. В первое время она была не очень большой, но стоила порядка 350 тысяч рублей. Также шли неминуемые параллельные расходы, которые всегда бывают при переездах и обустройстве на новом месте. Они потребовали еще порядка 150-200 тысяч рублей. Из этого и складывалась наша стартовая сумма. Остальное нарастало постепенно.

Каждый переход на новый уровень для нас означает дополнительные вложения от 700 тысяч до миллиона рублей.

«Профессионалов передают из рук в руки»

Наш коллектив выкристаллизовывался довольно долгое время. Есть основной костяк, работающий практически с самого основания мастерской. Специалисты, как правило, приходили по рекомендациям. Мир керамики довольно тесен, так что хороших профессионалов передают из рук в руки.

Те люди, что уже работали со мной, приглашали своих коллег и друзей. Выяснялось, что те мечтали попасть к нам в мастерскую. И, как правило, все оставались. Сейчас у нас работает семь человек.

Кстати, раньше я очень здорово озадачивалась поиском. Мне было важно найти не просто лучшего специалиста, а человека, разделяющего наши ценности, горящего делом.

А относительно недавно к нам пришла девушка. Она сама нашла меня, описала все свои навыки и возможности. В тот момент у нас не было острой нужды в специалисте, но она была настойчива. И мы решили с ней познакомиться. Когда она пришла к нам в мастерскую, мы поняли, что Наташа — специалист от бога. Она всего за месяц сумела очень ускорить многие процессы. Так что бывают и такие приятные сюрпризы.

«Ускорились вместо того, чтобы замереть»

Если люди подобраны правильно, то есть, смотрят с тобой в одном направлении, разделяют ценности бренда и транслируют их как через свою работу, так и сквозь жизненную позицию, получается очень сплоченный коллектив. В нашем случае именно это произошло.

У нас собралась отличная компания, где отношения сейчас уже очень крепкие, дружеские. Взаимовыручка присутствует везде. И я занимаюсь не столько управлением, сколько координацией нашей работы.

Конечно, бывают сложности. На мне, как на руководителе, лежит большая ответственность. У нас бывали сложные периоды, например, пандемия или последние события. Все это на время буквально замораживало все и всех. И мы, и наши покупатели оказывались в сложных, кризисных ситуациях, в том числе и в сфере финансов.

Конечно же, я забочусь, чтобы все наши сотрудники вовремя получали зарплату и чувствовали материальную защищенность. Но в пандемию было совсем тяжело. Магазины фактически приостановили свою деятельность, продажи резко упали. Но коллектив меня поддержал. Мы собрались с силами, стали придумывать решения, как из этой ситуации выходить. Благодаря этому наш проект не закрылся. Мы поддерживали друг друга, и нам удалось из этой ситуации вырулить.

В тот раз мы решили не только сделать все, чтобы не закрыться, но и рискнуть — запустить новую коллекцию и несколько новых продуктов. Мы просчитали, на чем мы можем экономить. Мои сотрудники даже согласились работать над новинками без предоплаты, согласившись получить деньги только после их продажи. Благодаря этой сплоченности мы и вытянули.

В общем мы ускорились вместо того, чтобы замереть. И это оказалось правильным решением. Во время пандемии и после нее люди стали уделять больше времени дому, уюту, семье. Все это стало намного важнее. А у нас гораздо быстрее пошли продажи. Тяжелый период для нас миновал довольно быстро.

«Все это для художника сложно»

Когда-то, в самом начале пути, когда у меня была маленькая домашняя мастерская и всего пара помощниц, мне захотелось открыть магазин. Вместе с подругой мы сняли помещение на дизайн-заводе Flacon. Подруга продавала деревянные карты, я — керамику. И это был верх глупости.

У меня не было понимания многих процессов. В моем сознании существовал только красивый и уютный магазинчик, в котором мне очень хотелось работать. И только потом оказалось, что для этого нужно уметь обращаться с бумагами, выстраивать систему продаж, иметь маркетинговый план и так далее. Для меня это был целый новый мир. И пришлось в процессе учиться на собственных ошибках.

Для этого магазина я зарегистрировала ИП, но это было восемь лет назад. Но он очень быстро закрылся.

Все это для художника, творческого человека довольно сложно. Самые лучшие идеи постоянно разбиваются о скалы нашей бюрократии. Но, если вникнуть в процесс, алгоритмы работы и взаимодействия с госсистемой, например, те же налоги, становятся понятными.

Когда появилось небольшое производство, мы уже стали заключать договоры с другими магазинами, а это — накладные, счета и куча других бумаг. Впрочем, мы довольно быстро втянулись, и сейчас это никакой проблемы не составляет.

«А еще — новогодние игрушки»

Сейчас у нас есть свой сайт, где находится наш интернет-магазин. Мы сотрудничаем с другими продавцами. Нашу керамику можно увидеть в 15 различных магазинах, чьи торговые точки разбросаны по всей России. Также мы выполняем заказы для ресторанов и других покупателей.

Мы и сегодня специализируемся на посуде и элементах декора. У нас порядка 150 позиций в ассортименте. А сейчас мы еще и работаем над новогодней коллекцией минималистичных елочных игрушек.

«Девушки, которые внимательно относятся к деталям»

Чаще всего нашими клиентами становятся девушки, которые любят окружать себя красивыми предметами и довольно осознанно относятся к своей жизни, строят вокруг себя определенный микроклимат. Он должен быть эстетичным, приятным и благотворно влиять на их психо-эмоциональное состояние.

Они внимательно относятся к деталям. И им не жаль потратить довольно приличную сумму на то, чтобы порадовать себя. Эти девушки следуют определенному, своему стилю. И они очень ему привержены.

Мужчины покупают нашу керамику реже. Как правило, они покупают у нас подарки для своих возлюбленных, жен или мам. Это очень трогательно, потому что выбирают они подходящую вещь с большой заботой и любовью.

«Множество прекрасных мастерских и талантливых авторов»

Керамика сегодня в тренде, и ее популярность не угасает. Люди до сих пор очень сильно сконцентрированы на создании домашнего уюта и приятной, комфортной и безопасной атмосферы вокруг себя, которая поддерживала бы его морально. Керамика помогает в решении этих задач.

Закрытие многих магазинов привело к тому, что люди были вынуждены искать подходящие для них вещи в совершенно других местах. Это касается и посуды, и предметов декора. Так что очень многие стали обращаться к небольшим локальным мастерским.

Конкуренция сейчас очень велика. На российском рынке множество прекрасных мастерских и талантливых авторов. И они подстегивают нас к росту. Мне это нравится. Главное — найти свою фишку, чтобы не повторять других. А вообще мы все очень разные, так что найти керамику сегодня можно на любой вкус.

В нашей работе есть некоторая сезонность. Начиная с сентября и до конца января — горячий сезон. Это связано, в первую очередь, с приближающимся Новым годом. В этот период мы делаем и корпоративные заказы, и отправляем довольно много товара ритейлерам, так что загружены прямо под завязку.

«Мы должны быть уверены, что это прослужит долго»

Мы занимаемся очень непростым бизнесом, потому что работаем со сложным материалом, способным преподносить нам сюрпризы. Наш путь развития в это области тернист, потому что выстроить технологию и все процессы невозможно быстро. На это уходит много времени.

Мы перфекционисты, так что стремимся продавать только то, что сами считаем по-настоящему качественным. Мы должны быть уверены, что наша посуда прослужит человеку долго. Мы же за нее отвечаем.

Не так давно мы столкнулись с необходимостью полностью пересмотреть и переделать производство, потому что материалы, с которыми мы работали, перестали поступать с Донбасса в силу сложившейся ситуации. Новые массы давали большую усадку, что не соответствовало нашим нормам.

И мы приняли очень непростое решение — полностью переоборудовать производство. Это обошлось примерно в полмиллиона рублей и полгода работы. Только сейчас мы вышли на объемы, которые получали где-то три года назад. Это, конечно, ударило и по кошельку, и по многим другим ресурсам. Сейчас мы только начинаем по-настоящему восстанавливаться.