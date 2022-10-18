Мужчина оригинально отомстил воровавшему Wi-Fi соседу

Пользователь Reddit с ником darklinkuk придумал оригинальный способ отомстить соседу, который воровал его Wi-Fi для своего телевизора и других устройств. Мужчина рассказал, что запустил на них трансляцию порно на полную громкость.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Автор поста рассказал, что был вынужден переехать в один из самых неблагополучных районов города. «Соседи ужасные, полиция появляется на нашей улице раз в неделю, в двух-трех домах выбиты или просто заколочены окна. Много антисоциального поведения, постоянно пропадают посылки и тому подобное», — поделился он.

Однажды во время просмотра телевизионных шоу мужчина заметил, что какие-то неизвестные гаджеты подключились к его сети Wi-Fi. Несмотря на то, что сеть была защищена паролем, он решил проверить подключения. Пользователь открыл настройки роутера и обнаружил, что к его Wi-Fi подключились сразу пять устройств.

«Хорошим решением было бы удалить их и сменить пароль. Но я начал транслировать самое странное порно, которое смог найти, на все устройства, увеличив громкость до максимальной на каждом. К сожалению, не мог слышать через окна, но трансляция прерывалась. Конечно же, я перезапускал ее снова и снова», — написал юзер.

По словам мужчины, в конце концов сосед понял, почему на его устройствах играет порно, и отключил их от чужой сети. После этого юзер поменял пароль на Wi-Fi и переименовал сеть на «Будь осторожен».

Многих пользователей рассмешил такой способ мести. «Это позабавило меня больше, чем следовало бы», — написал один из них. «Ты мой абсолютный герой!» — добавил другой. Также пользователи поделились в комментариях способами защитить свою Wi-Fi сеть от взлома и рассказали о похожих ситуациях, случившихся с ними.