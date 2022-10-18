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1 час назад

День Харитины: что нельзя делать 18 октября

Мира Маркина

18 октября православные верующие отмечают день Харитины. На Руси именно в этот день женщины начинали ткать, а мужчины катать шерсть на валенки. Подробнее о том, что нельзя делать 18 октября и к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

День Харитины: что нельзя делать 18 октября
Фото: UnsplashUnsplash

Что нельзя делать в день Харитины

На Харитину запрещено надевать темные вещи, особенно, если вы направляетесь на важную встречу или свидание. Отправляясь на встречу с возлюбленным, нужно надеть хотя бы одну вещь красного цвета. Считается, что это принесет успех в сердечных делах.

Кроме того, 18 октября не стоит надевать вещи, которые вы еще ни разу не носили. Это чревато проблемами и неудачами на протяжении всего дня.

Нельзя лениться, иначе возникнут неприятности в работе и финансах. Кроме того, не стоит завидовать чужим успехам – в противном случае, вам не удастся добиться своих. И наконец, не хвастайтесь достижениями – есть большой шанс их лишиться.

Приметы

Безветренная погода сулит скорое похолодание.

Если 18 октября еще нет снега – зимние холода придут не скоро.

Если утром был туман, но исчез сразу после восхода солнца – быть хорошей погоде.

Если на дубах и березах еще есть листья – зима будет холодной.

Обратите внимание на сны, приснившиеся в ночь на 18 октября. Они укажут на источник ваших страхов и тревог или же "подсветят" важную информацию, которая заставит переосмыслить свои нынешние действия и даже всю жизнь.

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