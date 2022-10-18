День Харитины: что нельзя делать 18 октября

18 октября православные верующие отмечают день Харитины. На Руси именно в этот день женщины начинали ткать, а мужчины катать шерсть на валенки. Подробнее о том, что нельзя делать 18 октября и к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".
На Харитину запрещено надевать темные вещи, особенно, если вы направляетесь на важную встречу или свидание. Отправляясь на встречу с возлюбленным, нужно надеть хотя бы одну вещь красного цвета. Считается, что это принесет успех в сердечных делах.
Кроме того, 18 октября не стоит надевать вещи, которые вы еще ни разу не носили. Это чревато проблемами и неудачами на протяжении всего дня.
Нельзя лениться, иначе возникнут неприятности в работе и финансах. Кроме того, не стоит завидовать чужим успехам – в противном случае, вам не удастся добиться своих. И наконец, не хвастайтесь достижениями – есть большой шанс их лишиться.
Безветренная погода сулит скорое похолодание.
Если 18 октября еще нет снега – зимние холода придут не скоро.
Если утром был туман, но исчез сразу после восхода солнца – быть хорошей погоде.
Если на дубах и березах еще есть листья – зима будет холодной.
Обратите внимание на сны, приснившиеся в ночь на 18 октября. Они укажут на источник ваших страхов и тревог или же "подсветят" важную информацию, которая заставит переосмыслить свои нынешние действия и даже всю жизнь.