Как юный немец незаконно пересек границу СССР

28 мая 1987 года 18-летний немец Матиас Руст пересек границу СССР и приземлился на своем легкомоторном самолете "Сессна-172 Скайхок" прямо у стен Кремля на Васильевском спуске. Свою авантюру Руст провернул незаконно. Подробнее об этом инциденте – в материале "Рамблера".

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Полет

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13 мая юношу вылетел из аэропорта города Ютерзен на самолете, который взял в аренду в аэроклубе. В ходе двух недельного полета он посетил Шотландские острова, Фарерские острова, Исландию и Норвегию. 28 мая он прибыл в Хельсинки. Он заправил "Сессну" в аэропорту и сказал диспетчерской службе, что далее проследует в Стокгольм. Первые 20 минут пилот не отклонялся от курса, но затем развернулся и направился в сторону границы СССР.

Границу Советского Союза Руст пересек в городе Кохтла-Ярве, где был воздушный коридор для пролета гражданской авиации. Из-за того, что немец летел на малой высоте и с малой скоростью, истребителям не удавалось его постоянно сопровождать. По этой же причине "Сессна" то появлялась на радарах, то пропадала.

В районе семи часов вечера Матиас прилетел в Москву. Он хотел приземлиться внутри Кремля или на Красной площади, но это было невозможно, поэтому Руст приземлился на Большом Москворецком мосту. Спустя час его арестовали.

Судьба Матиаса Руста

2 сентября немец предстал перед судом по обвинению в нарушении авиационного законодательства и незаконном пересечении границы СССР. Следствие пыталось убедить суд в том, что посадка Руста угрожала жизням людей. Пилот, в свою очередь, оправдывался тем, что его полет был "призывом к миру".

Спустя два дня Руста приговорили к четырем годам тюрьмы, но он провел под стражей всего год. 3 августа 1988 года он вернулся в ФРГ после того, как Председатель Президиума Верховного Совета СССР Андрей Громыко объявил амнистию.

Последствия для советских военных

Незаконное вторжение Руста в СССР не прошло бесследно и для советских военных. По инициативе Михаила Горбачева воинских званий лишились около 12 генералов и более 20 старших офицеров, более 30 военных досрочно отправили на пенсию.