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52 минуты назад

Почему в XVII веке художники писали благородных дам с обнаженной грудью

Мира Маркина

В XVII веке среди художников были особенно популярны портреты. Но что еще интереснее, довольно часто мастера писали благородных дам с обнаженной грудью – и не просто благородных дам, но порой даже королев с придворными. Откуда взялось это веяние и чем оно было обусловлено, расскажет "Рамблер".

Почему в XVII веке художники писали дам с обнаженной грудью
Фото: Уильям Ларкин. Кэтрин Ховард, графиня СаффолкаУильям Ларкин. Кэтрин Ховард, графиня Саффолка

Прежде всего стоит отметить, что художники, рисуя женщин с оголенной грудью, не пытались показать их доступность или как-то опорочить их честь. Оказалось, все с точностью до наооборот: такие откровенные картины должны были продемонстрировать невинность и чистоту девушек. Считалось, что если художник изобразил женщину таким образом, значит, она еще не обременена уходом за ребенком и, соответственно, никогда не вступала в интимную близость.

Мария-Тереза Савойская, принцесса Ламбаль, Жозеф Дюплесси

Но и это еще не все. В прошлые века также существовало мнение, что если девушка демонстрирует грудь на картине или на публике, это говорит о ее достоинстве и социальном статусе.

Однако с приходом XIX века многое изменилось. Открытую женскую грудь на полотнах начали маскировать, поскольку взгляды на наготу к тому времени изменились. Многие произведения искусства переписывали, изменяли, а порой и вовсе уничтожали, потому что они выходили за рамки сложившихся моральных устоев.

Нелл Гвин, Саймон Верелст

Показательный пример – портрет Нелл Гвин, любовницы короля Карла II, которая к тому же была одной из самых популярных актрис своего времени. Долгое время ее изображали с полностью открытой грудью, но потом эту часть тела начали закрашивать и прятать.

Истории,Нелл Гвин,
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