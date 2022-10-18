Блогерша по ошибке взяла в отпуск чужого ребенка

Девушка из Великобритании рассказала, как в молодости она случайно взяла с собой в отпуск соседского ребенка, не предупредив родителей. Видео с рассказом об этом случае блогерша опубликовала в своем TikTok, передает The Sun.

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В 20 лет девушка подрабатывала няней у своих соседей. Когда мама двухлетнего ребенка попросила остаться с ним на ночь, она согласилась, однако предупредила, что утром следующего дня улетает в Лондон. По словам девушки, ей показалось, что соседка не возражала против того, что ее ребенок полетит вместе с няней, ведь в противном случае малыш бы остался без присмотра.

В итоге девушка улетела в Лондон на неделю. Как позже призналась няня, они с ребенком здорово повеселились во время отпуска - ходили в зоопарк, при этом малыш совсем не плакал по ночам. Маме ребенка няня отправила пару открыток по почте, потому что номера телефона соседки у нее не было.

По возвращении оказалось, что соседка собиралась забрать сына утром, до отъезда няни. Однако мама не разозлилась и поблагодарила девушку за то, что та свозила ее ребенка отдохнуть.