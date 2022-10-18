Японский альпинист отбился от медведя во время восхождения на гору Фугато, сообщает портал LADBible.

Животное попыталось сбросить мужчину вниз, однако он начал отбиваться ногами и поднял шум, чтобы напугать медведя. План сработал и примерно через 30 секунд животное убежало.