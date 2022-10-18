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37 минут назад

Медведь напал на альпиниста из Японии во время восхождения

Мира Маркина

Японский альпинист отбился от медведя во время восхождения на гору Фугато, сообщает портал LADBible.

Животное попыталось сбросить мужчину вниз, однако он начал отбиваться ногами и поднял шум, чтобы напугать медведя. План сработал и примерно через 30 секунд животное убежало.

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Альпинист добавил, что ранее заметил несколько медвежат, поэтому скорее всего, на него напала медведица. Наверное, она почувствовала угрозу для потомства и решила скинуть альпиниста с горы, чтобы защитить медвежат.

Ранее сообщалось, что охотник наткнулся на четырех медведей гризли и выжил.

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