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2 часа назад

Чем кормили детей в советских школах

Мослента

Разнообразие школьного меню в СССР раскрыла «Мосленте» повар Любовь Зотова, которая трудилась в столовой порядка 30 лет.

Чем кормили детей в советских школах
Фото: МослентаМослента

«Каждый день все было разное: то булочка с маком, с чаем и каким-то фруктом, то котлетка могла быть. Если были куры — кур готовили. Всю неделю каждый день подвали разное. Меню не повторялось всю неделю. Одного и того же супа два дня подряд никогда не было. Рыбу обязательно готовили раз в неделю», — сказала повар.

В столовой стояли фрукты, и дети сами брали яблоки, апельсины, мандарины.

По словам Зотовой, каждое блюдо, которое готовили в столовой, обязательно закрывали в банку и сутки держали в холодильнике. Это называлось суточной пробой. Она была необходима на случай, если кто-то из детей почувствует себя плохо. Так у поваров и ответственных за питание была возможность проверить, действительно ли причина ухудшения самочувствия ученика крылась в школьном завтраке или обеде.

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