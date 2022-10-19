Чем кормили детей в советских школах

«Каждый день все было разное: то булочка с маком, с чаем и каким-то фруктом, то котлетка могла быть. Если были куры — кур готовили. Всю неделю каждый день подвали разное. Меню не повторялось всю неделю. Одного и того же супа два дня подряд никогда не было. Рыбу обязательно готовили раз в неделю», — сказала повар.