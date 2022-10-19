Код Бернардацци

Как швейцарские архитекторы преобразили Кавминводы и где сегодня можно найти их наследие.

Фото: «Это Кавказ» «Это Кавказ»

Архитектор и каменщик составляли больше чем идеальный творческий тандем. Новаторские идеи одного ловко подхватывал и развивал другой. Оба знакомы с Пушкиным, их труды описывал Лермонтов в «Герое нашего времени». Ровно 200 лет назад братья Джузеппе и Джованни Бернардацци прибыли из нарядного Петербурга в тогда еще невзрачный Пятигорск, навеки изменили город у подножия Машука и повлияли на убранство всех Кавминвод.

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Из столицы на Кавказ

Небольшая деревенька Памбио на юге Швейцарии хотя мало чем отличается от соседних, все же сумела прославиться на всю Европу. Именно отсюда родом потомственные зодчие Бернардацци, шедевры которых украшают не один город. Братья Джузеппе и Джованни более известны в России как Иосиф и Иоанн.

Бернардацци участвовали в строительстве Исаакиевского собора в Петербурге, куда перебрались в 1820 году. Спустя два года столичные власти предложили талантливым швейцарцам взяться за другой перспективный госзаказ — построить город практически с «чистого листа». Правда, трудиться в течение шести лет предстояло не в Петербурге, а на Кавказе.

После праздничной столицы, с ее грандиозными Исаакием и Зимним дворцом, братья были, мягко говоря, шокированы городом у подножия Машука. Водолечебница над источниками — деревянная изба, дома — хаты-мазанки.

Кстати, о первом месте жительства Бернардацци спорят до сих пор. Кто-то говорит о номере в Казенной гостинице, которую вообще-то братья и построили, но наиболее достоверной считается версия, что швейцарцы поселились в Общественном доме рядом с Ермоловскими ваннами. Часть здания предназначалась для казенной аптеки, часть — для стройкомиссии, где, вероятно, архитекторам и отвели комнату.

Город Бернардацци

Работать пришлось много. Архитектор Джузеппе принялся за градостроительный план: проектировал здания, делал чертежи ванн, терм и питьевых галерей. На Джованни, как профессиональном каменотесе, была вся созидательная работа.

Пятигорск действительно зацвел, и не только из-за разбитого парка «Цветник». С легкой руки братьев, большой фантазии и вдохновения окружающих ландшафтов склон Машука стал настоящим архитектурным ансамблем: Эолова Арфа, грот Дианы, деревянные беседки и благоустроенные дороги, Николаевские ванны, Ресторация, частные дачи и, конечно, бульвары.

Даже сегодня турист может прогуляться по городу Бернардацци. Живописный бульвар и парковые аллеи по дороге к Академической галерее спроектировал брат-архитектор, а брат-каменщик замостил их. Каменные гроты также не тронуло время. Благодаря Бернардацци появилась и хорошая дорога к провалу, которая до этого была очерчена лишь колеей от повозок. Дом для офицеров, а ныне главный корпус курортной поликлиники — также заслуга Бернардацци: простая, без изысков, но надежная конструкция построена почти 200 лет назад и считается одним из старейший зданий Пятигорска.

Преображение отмечали и знаменитые современники швейцарцев. Братья были знакомы с Лермонтовым и Пушкиным, которого сопровождали на прогулках по городу. В «Путешествии в Арзрум» 1829 года Александр Сергеевич так описал результат работы Бернардацци:

«Из Георгиевска я заехал на Горячие воды. Здесь нашел я большую перемену: в мое время ванны находились в лачужках, наскоро построенных. Источники, большею частию в первобытном своем виде, били, дымились и стекали с гор по разным направлениям, оставляя по себе белые и красноватые следы. Мы черпали кипучую воду ковшиков из коры или дном разбитой бутылки. Нынче выстроены великолепные ванны и дома. Бульвар, обсаженный липками, проведен по склонению Машука. Везде чистенькие дорожки, зеленые лавочки, правильные цветники, мостики, павильоны. Ключи обделаны, выложены камнем; на стенах ванн прибиты предписания от полиции; везде порядок, чистота, красивость».

Нон-стопом по курортам

Слух о толковых иностранцах быстро расползся по курортам Александровских вод, как в народе окрестили Кавминводы после подписания императором рескрипта о государственной важности этих территорий. Братьям заказывали градостроительные планы, каменное оформление и возведение общественных и частных зданий. Так в Кисловодске появилась изысканная Ресторация, которая, к сожалению, не сохранилась до наших дней, в отличие от беседки над Зеркальным прудом. Ее проект, напоминающий парковые декорации Петергофа, принадлежит Бернардацци, как и пять мостиков через небольшие речки.

Ессентукская казачья станица, в свою очередь, обзавелась проектом деревянных купелей ванн. Считается, что и первая православная церковь в Ессентуках, Никольская, тоже принадлежит полету мысли швейцарцев. В шатровый храм голубого цвета сегодня заглядывают не только верующие, но и туристы.

«Дотянулись» зодчие и до Железноводска, начертив четкий градостроительный план курорта. По нему стройкомиссия и действовала: при источниках № 1 и № 2, как завещали братья, сооружены купальни и каменные водоприемники, выстроены дома для жилья приезжей публики.

Последний приют под травертином

Когда контракт истек, Бернардацци вернулись в Петербург. Джованни был удостоен звания архитектора 14 класса с присвоением соответствующего чина, а его брат получил от императора драгоценную шкатулку, украшенную россыпью бриллиантов. На Водах же пришло время назначать нового архитектора — и выбор, само собою, пал на швейцарцев. Так Бернардацци вернулись творить на Кавказ.